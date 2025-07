El jugador de Nacional que viajó para sumarse a su nuevo equipo: “Voy de un grande a otro”

Fútbol uruguayo

Lucas Morales viajó este miércoles por la mañana rumbo a Asunción, capital de Paraguay, para firmar el contrato y transformarse en nuevo jugador de Olimpia: “Desde que me enteré de que estaba la chance, estaba muy ilusionado”.

“Voy de un equipo grande a otro. Es un desafío muy grande”, señaló en diálogo con el programa 100% deporte de radio Sport 890 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El lateral derecho, de 25 años, se marcha a préstamo por seis meses. La cesión es con cargo de US$ 150.000 y una cláusula de compra de US$ 800.000.

“Dos o tres días antes de viajar a Durazno para el partido con Miramar, me comentaron que venían hablando los clubes. Tuvimos dos días libres después del partido y cuando nos reintegramos me confirmaron que estaba todo arreglado. Fue todo muy rápido”, contó.

“Estaba esperando que terminen estas dos semanas de campeonato para poder viajar”, mencionó.

Con respecto a la figura de su padre, Óscar Javier Morales, ídolo del Tricolor, indicó: “Intento no pedir muchos consejos. Yo sé que él algo me va a decir, pero más que nada me transmite tranquilidad”.

Sobre el semestre de Nacional, analizó: “Los objetivos que se plantearon no se cumplieron, más allá de la Supercopa. No pasar de fase en la Copa y no salir campeones del Apertura ni del Intermedio duele”.

“En lo individual, siento que fueron altos y bajos al principio, y a lo último pude quedarme con el lugar y ganar confianza”, dijo, y añadió sobre su “competencia muy sana” con Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez: “Me costó tener minutos, pero Pablo [Peirano] me dio confianza”.

La final clásica del Intermedio “fue un partido muy parejo e intenso”. “Por momentos, Peñarol dominó y son detalles los que no sacaron la final, como la última que Maxi Olivera le sacó a Lucas [Villalba], y los penales son suerte y verdad”, cerró.

Morales fue titular en 17 de los 20 partidos que disputó en el año, con un total de 1.403 minutos, en los que aportó dos goles y dos asistencias.

