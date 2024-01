El joven arquero estadounidense-uruguayo con pasaje por la sub-20 que contrató Albion

Fútbol uruguayo

Albion se sigue armando de cara a la temporada 2024 de la Segunda División Profesional y este miércoles anunció la contratación del arquero Daniel Peluffo-Wiese, de 20 años. Nacido en Estados Unidos, representó a la selección uruguaya sub-20 en 2022, pero no fue citado por Marcelo Broli para el Sudamericano ni para el Mundial que posteriormente ganó la Celeste.

En su etapa como juvenil jugó en Cyclone Miami, Weston FC y la academia del New York Red Bull. En 2019 se mudó a Alemania tras fichar por el SpVgg Unterhaching, con el que jugó 18 partidos en la categoría sub-17 y tres en la sub-19. De 2022 a 2023 estuvo en el Türkgücü München de la Cuarta División alemana, pero no llegó a debutar. De mediados del pasado año a enero estuvo en Livorno, de la Serie D italiana, pero no jugó. Llega en condición de libre al Pionero.

Jugó tres partidos con la selección uruguaya sub-20. Primero, estuvo en el triunfo 3-1 sobre Uzbekistán el 6 de setiembre y luego fue parte del plantel que disputó los Juegos Odesur: estuvo en el 1-1 contra Paraguay y en el encuentro que terminó con el mismo resultado frente a Perú.

El arquero Daniel Peluffo se suma a nuestro plantel principal.



20 años

2.01



¡Bienvenido Pionero!



— Albion Football Club (@albion_uy) January 31, 2024

