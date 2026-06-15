Mundial 2026

El insólito final de Uruguay-Arabia Saudita: el pitazo del árbitro que salvó a la celeste

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La selección uruguaya empató 1-1 este lunes ante su par de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026, pero al final tuvo un susto muy importante.

Abdulelah Al-Amri puso en ventaja a los saudíes a los 41 minutos y Maximiliano Araújo igualó las acciones a los 80’, momento en el que Uruguay ya estaba metiendo a Arabia en su área.

La Celeste remató 27 veces, 10 de ellas al arco, y tuvo el 67% de la posesión de la pelota, por lo que el análisis básico puede ser que mereció ganar el partido, pero la realidad es que también pudo haberlo perdido, aunque la mayoría de las personas no vio la acción que pudo haber terminado en el segundo gol árabe.

El árbitro del partido, el italiano Maurizio Mariani, dio siete minutos de añadido, pero ante los tres cambios que hizo Georgios Donis a los 90’+3, agregó uno más.

Es por eso que el partido terminó a los 90’+8, justo después de un tiro de esquina a favor de Uruguay, pero lo que poca gente observó fue que cuando el defensa árabe despeja la pelota, Abdullah Al-Hamdan se iba solo tras ganarle en velocidad a Nicolás de la Cruz, quien se frenó nada más escuchar el pitazo.

En el camino de Al-Hamdan solamente quedaba un Fernando Muslera muy adelantado. El pitazo final generó la protesta del atacante del Al Nassr, aunque ninguno de sus compañeros se percató de lo sucedido.

Tampoco protestaron los hinchas árabes que estaban en las tribunas, según constató FútbolUy, presente en el Hard Rock Stadium.

¡¡COMO LO VA A TERMINAR AHÍ, ES UNA LOCURA!! ¡¡EL ÁRBITRO FINALIZÓ EL PARTIDO CUANDO EL DELANTERO DE ARABIA SAUDITA SE IBA MANO A MANO ANTE MUSLERA PARA MARCAR EL 2-1!!



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