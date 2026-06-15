El insólito final de Uruguay-Arabia Saudita: el pitazo del árbitro que salvó a la celeste

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La selección uruguaya empató 1-1 este lunes ante su par de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026, pero al final tuvo un susto muy importante.
Abdulelah Al-Amri puso en ventaja a los saudíes a los 41 minutos y Maximiliano Araújo igualó las acciones a los 80’, momento en el que Uruguay ya estaba metiendo a Arabia en su área.
La Celeste remató 27 veces, 10 de ellas al arco, y tuvo el 67% de la posesión de la pelota, por lo que el análisis básico puede ser que mereció ganar el partido, pero la realidad es que también pudo haberlo perdido, aunque la mayoría de las personas no vio la acción que pudo haber terminado en el segundo gol árabe.
El árbitro del partido, el italiano Maurizio Mariani, dio siete minutos de añadido, pero ante los tres cambios que hizo Georgios Donis a los 90’+3, agregó uno más.
Es por eso que el partido terminó a los 90’+8, justo después de un tiro de esquina a favor de Uruguay, pero lo que poca gente observó fue que cuando el defensa árabe despeja la pelota, Abdullah Al-Hamdan se iba solo tras ganarle en velocidad a Nicolás de la Cruz, quien se frenó nada más escuchar el pitazo.
En el camino de Al-Hamdan solamente quedaba un Fernando Muslera muy adelantado. El pitazo final generó la protesta del atacante del Al Nassr, aunque ninguno de sus compañeros se percató de lo sucedido.
Tampoco protestaron los hinchas árabes que estaban en las tribunas, según constató FútbolUy, presente en el Hard Rock Stadium.
¡¡COMO LO VA A TERMINAR AHÍ, ES UNA LOCURA!! ¡¡EL ÁRBITRO FINALIZÓ EL PARTIDO CUANDO EL DELANTERO DE ARABIA SAUDITA SE IBA MANO A MANO ANTE MUSLERA PARA MARCAR EL 2-1!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2026
? #ESPNMundial
?? Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pXBU1Ic3dd
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]