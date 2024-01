El increíble susto de De Arrascaeta y De la Cruz con un dinosaurio en Orlando

Flamengo se encuentra en Orlando, Estados Unidos, realizando la pretemporada de cara a la temporada 2024. Los uruguayos Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Guillermo Varela formaron parte de los viajeros de Tite y han estado, desde hace varios días, preparando el año futbolístico.

Entre tantos trabajos, aprovecharon para recorrer los principales atractivos turísticos de la ciudad. Este jueves fueron a un parque de atracciones y tanto De Arrascaeta como De la Cruz se sacaron foto con unos hinchas, pero de repente apareció un dinosaurio que estaba atrás y los uruguayos saltaron del susto.

Un equipo B del Mengão se encuentra disputando la fase de grupo del Campeonato Carioca. El primer equipo derrotó 2-0 a Philadelphia Union el pasado domingo y este sábado, a las 15:00 horas, jugará frente al Orlando City de Facundo Torres y Nicolás Lodeiro.

Watch out behind you! ???? pic.twitter.com/h8fFUE4iZK