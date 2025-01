El golero Washington Aguerre emigra al fútbol de Ecuador; Peñarol cerró su sustituto

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El golero Washington Aguerre tiene todo encaminado para transformarse en un nuevo jugador de Barcelona de Guayaquil de Ecuador, equipo con el que firmaría contrato por dos años, confirmándose su alejamiento de Peñarol.

El cuidapalos que llegó al club en enero del 2024 y fue clave para la obtención del Uruguayo y la llegada a semifinales de la Copa Libertadores, habría dado su palabra al equipo ecuatoriano donde llegaría en condición de libre tras concluir su vínculo con los carboneros a finales de diciembre de 2024.

Este martes los presididos por Ignacio Ruglio presentaron una nueva oferta mejorada, que incluía un apartamento a estrenar que donaba un socio para que el meta renovara en el club, pero a través de su representante desecharon la posibilidad.

“Si bien no tenemos información oficial aún, todo hace indicar que la salida es inminente”, contó uno de los directores de Peñarol ante la consulta de FútbolUy. Otro de ellos comentó: “Todo hace pensar que no seguirá. Sería una vergüenza que lo culpen a Washi de lo sucedido”.

Minutos más tarde fue el propio Ruglio el encargado de confirmar la noticia a través de sus redes sociales: "Washi Aguerre no continuará en Peñarol. Nada malo hay en eso y él simplemente está peleando por su futuro económico y el de su familia, y Peñarol solo está poniendo un límite hasta donde puede ir y donde no. No hay malos y buenos, solo hay caminos que esta vez no coincidieron".

"Cuidemos a quienes nos dieron a los hinchas de Peñarol un tremendo año 2024 y a desearle suerte en lo que venga por delante", escribió más tarde y cerró: "Washi fue, es y será un hincha fanático de nuestro club que esta vez le tocó seguir en otro destino. Vamos arriba Peñarol y ojalá en un futuro los caminos se vuelvan a encontrar".

Una diferencia económica importante en el salario fue clave para que el jugador de 31 años tomara la decisión de optar por un salto en su carrera.

En Peñarol, Aguerre vio acción en 34 partidos, es decir 2.940 minutos, recibiendo 18 goles en contra y alcanzando 22 vallas invictas. Además, fue uno de los jugadores más queridos por la hinchada aurinegra.

“Washi” se formó en Peñarol y pasó por Miramar Misiones, Cerro Largo, Plaza Colonia, Querétaro (México), América de Minas Gerais (Brasil) y nuevamente Peñarol.

Por metas

Si esto se termina de concretar y oficializar, los carboneros posiblemente apuesten a sumar al menos un golero para la institución, siendo Martín Campaña uno de los grandes apuntados.

El exguardameta de 35 años y con pasado en la selección uruguaya no ataja desde mayo de 2024, cuando venció su contrato en Al-Riyadh, de Arabia Saudita.

De esta forma el club solo debería llegar a un acuerdo económico por su salario para sumarlo al plantel de Diego Aguirre y comenzar una rápida y necesaria puesta a punto deportiva para que puede estar a la orden.

