El fuerte mensaje contra dirigentes compartido por Aguerre: “Dejen de hacerle mal al club”

Este martes por la tarde se confirmó que Washington Aguerre no renovará su contrato con Peñarol tras unas largas negociaciones y tiene encaminada su llegada a Barcelona de Guayaquil de Ecuador, equipo con el que firmaría contrato por dos años.

Una diferencia económica importante en el salario fue crucial para que el arquero de 31 años, que llegó al club a comienzos de 2024 y fue clave para la obtención del Campeonato Uruguayo y la llegada a semifinales de la Copa Libertadores, tomara la decisión de optar por un salto en su carrera.

El presidente carbonero, Ignacio Ruglio, fue el encargado de confirmar la noticia con un estado de WhatsApp: “Washi Aguerre no continuará en Peñarol. Nada malo hay en eso y él simplemente está peleando por su futuro económico y el de su familia, y Peñarol solo está poniendo un límite hasta donde puede ir y donde no. No hay malos y buenos, solo hay caminos que esta vez no coincidieron”.

“Cuidemos a quienes nos dieron a los hinchas de Peñarol un tremendo año 2024 y a desearle suerte en lo que venga por delante”, escribió más tarde, y cerró: “Washi fue, es y será un hincha fanático de nuestro club, que esta vez le tocó seguir en otro destino. Vamos arriba Peñarol y ojalá en un futuro los caminos se vuelvan a encontrar”.

En ese momento, las redes sociales estallaron contra el golero, ya que las negociaciones se fueron dilatando demasiado y todo concluyó de la manera menos deseada por los hinchas mirasoles. El guardameta jugó 34 partidos en 2024 y solamente recibió 18 goles, al tiempo que mantuvo la valla invicta en 22 ocasiones.

Las horas pasaron y nadie, a excepción de Ruglio, se expresó sobre el tema. Hasta que este miércoles por la mañana Aguerre compartió en Instagram una historia publicada por un amigo suyo que contenía un contundente mensaje hacia la directiva del club.

“¡Siempre serás el malo en una historia mal contada! Presidente y dirigentes, ¡dejen de hacerle mal al club y a los que sienten amor de verdad por el club! Ya van a pasar, es solo cuestión de tiempo”, reza el texto escrito por un integrante de la agencia de representación Equipo TMA y compartido por el arquero.

