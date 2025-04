El extravagante look de Segundo Castillo para ir a votar en las elecciones de Ecuador

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador, donde Segundo Castillo aprovechó para volver a llamar la atención con su vestimenta, tal como pasa en cada partido de su equipo.

El entrenador del Barcelona de Guayaquil, quien había dirigido ante River Plate con un smoking rosado, llegó al circuito de votación vestido de árabe, con un largo thobe blanco y un turbante rojo en la cabeza.

Castillo, quien jugó una temporada en el Everton y una en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, ha sido furor por sus elegantes trajes en los partidos del Barcelona, y explicó que los conserva de su etapa en la liga de Inglaterra, donde debía acudir a muchos eventos.

Entre 2013 y 2014 el exmediocampista de 42 años defendió los colores de Al-Hilal, y los medios locales aseguran que el atuendo que lució este domingo fue un homenaje a aquel club.

