El ex-Peñarol Biglianti contó su lucha contra el cáncer y cómo afronta los grandes gastos

Nicolás Biglianti, exarquero que tuvo un paso por Peñarol, sigue luchando contra un cáncer de páncreas que le detectaron a inicios de 2024 y por el que se operó hace un año en la ciudad brasileña de San Pablo.

“La seguimos luchando. No hay que entregarse, en esto hay que estar bien de cabeza y ser positivo, y venimos con mucha fuerza, intentando salir adelante”, contó el exfutbolista sobre el proceso que está atravesando.

Y detalló: “Estoy yendo a hacerme la segunda quimioterapia. Me mandaron 24 sesiones. Por suerte la operación salió todo bien, pero, como no lo pueden sacar para ver si es maligno o benigno, me mandaron a seguir con las quimios”.

El tratamiento era demasiado costoso y en San Pablo “quedaron números pendientes” que “escapan de mi realidad”: “Hoy por hoy no los puedo solventar porque son en dólares. No estoy trabajando, estoy cobrando por Disse [sistema de seguro de enfermedad administrado por el BPS]”.

“Lamentablemente, en este país te enfermás y cobrás menos. Estaba trabajando en una empresa constructora y también como entrenador de Darling de Canelones”, expresó Biglianti, de 50 años, en diálogo con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.

“Antes tenía otros ingresos; hoy cobro $ 24.000 por mes y tengo que pagar luz, agua, alquiler, medicamentos diarios, viajar a hacerme las quimios, que son otro gasto extra también, y no puedo recurrir a un préstamo para poder pagar lo que debo en Brasil”, señaló.

“La esperanza que tengo es recuperarme lo más rápido posible y que me den el alta médica para poder volver a la normalidad y cumplir con lo que tengo que cumplir”, ahondó.

Para costear las quimios, rifó “camisetas de Peñarol y Nacional para solventarlas y que saliera un poco más barata”. “Todo el mundo que me ha ayudado; uno se siente muy querido por todos los mensajes de colaboración”, añadió.

El proceso de quimioterapia es de “tres jueves seguidos y uno de descanso, y así será hasta diciembre”, explicó, y siguió: “Estoy poniéndole el pecho a las balas para recuperarme y poder trabajar. Por suerte llegué al dinero de las quimios que tenía que cubrir y estoy muy agradecido con la gente del fútbol que me conoce y me ha ayudado”.

“Si a alguien le sirve de consuelo, hay que ser positivo, no dejarse vencer por el cáncer. El oncólogo me decía que no podía creer cuando el año pasado estaba conectado a una bomba y dirigiendo a un equipo de fútbol a las 10 de la noche. Eso a mí me da más fuerzas todavía. Al que esté pasando lo mismo que yo, que no se lo deseo a nadie, le digo que lo que hay que tener es cabeza; después, el de allá arriba tendrá programado cuándo tendré que irme”, cerró.

Nicolás Biglianti, nacido en Canelones, debutó en Liverpool en 1997 y luego pasó por Central Español, Fénix, Rampla Juniors, Peñarol (2008), Atenas de San Carlos y Plaza Colonia dentro del profesionalismo. En sus últimos años, defendió a clubes de OFI.

