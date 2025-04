El estremecedor relato de la hermana de hincha asesinada previo a Colo Colo-Fortaleza

Fútbol Internacional

El partido entre Colo Colo y Fortaleza de este jueves en el Estadio Monumental de Santiago de Chile por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores fue suspendido luego de que un grupo de barras del Cacique invadiera la cancha.

El motivo del ingreso al terreno de juego fue una protesta por la muerte de dos adolescentes a manos de la policía militarizada en la previa del partido, cuando se produjo una avalancha para ingresar al estadio y los carabineros actuaron.

Una de las víctimas era un niño de 13 años y la otra una joven de 18, la cual asistía al encuentro con dos amigos cuando, según los reportes preliminares, un vehículo policial la atropelló. Nicolás, uno de sus amigos, la agarró para salvarla, pero “el carro la pasó a llevar igual”, señaló visiblemente afectada su hermana.

En declaraciones difundidas por la prensa local, Bárbara Pérez, hermana de la joven de 18 años, denunció que la Policía miente, insistió en que ella tenía su entrada comprada y exigió justicia. “Ella venía con entrada en mano, carné y todo. No se iban a colar, como dicen”, agregó.

“Estaba aplastada. No daré más detalles porque es muy duro”, dijo, aunque insistió en que el conductor del “zorrillo” (como se le conoce en Chile al vehículo policial) “nunca se presentó ni dio explicaciones”. La joven cuestionó, asimismo, el relato preliminar de la Policía Militar, que culpó a los amigos de la víctima, dos de los cuales fueron arrestados y llevados a declarar.

“Carabineros los acusó de provocar el accidente, pero ellos solo intentaban entrar al estadio como cualquiera. No sabemos nada de ellos porque los trataron como delincuentes”, indicó.

“El conductor huyó. Solo un oficial tuvo la decencia de hablar conmigo. Nadie nos ha contactado de la Fiscalía... ¿Por qué no se detuvo el carro si vio a jóvenes ahí?”, se preguntó antes de señalar: “Somos trabajadores, no tenemos recursos. Necesito ayuda para demandar. Esto no quedará así. Mi mamá está destruida. Le arrebataron el futuro a mi hermana”.

“Era tranquila, no generaba desórdenes. Era hincha desde siempre. Iba al estadio a pasarlo bien. Ahora solo queda pedir justicia. Esto no puede repetirse”, afirmó Bárbara, que guarda como prueba el teléfono móvil golpeado de su hermana con la entrada comprada y con su documento de identidad.

Cabe destacar que el ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció este jueves que se imputó al oficial de Carabineros. El uniformado fue separado de sus funciones, a la espera de concluir la investigación sobre su presunta responsabilidad.

En conferencia de prensa, Cordero también reveló que había aceptado la renuncia de Pamela Venegas, jefa de la institución Estadio Seguro.

