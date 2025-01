El enojo de Guardiola con unos cazadores de autógrafos disfrazados de hinchas

Fútbol Internacional

Un video que tiene a Pep Guardiola como protagonista se hizo viral este fin de semana, luego del triunfo 8-0 de su equipo, el Manchester City, ante el modestísimo Salford City, en el marco de la FA Cup.

A la salida del estadio, el entrenador catalán fue abordado por un grupo de cazadores de autógrafos disfrazados de hinchas. Se trata de personajes que se visten del club que sea, dependiendo de la ocasión, y se hacen pasar por fanáticos para lograr firmas en camisetas o cualquier objeto que, horas después, venden a gran valor en internet.

Estos aparentes hinchas, que suelen rodear los hoteles de cualquier plantel de fútbol que cuente con importantes figuras, son los culpables de que, muchas veces, los jugadores opten por no saludar a los verdaderos hinchas que se acercan a apoyarlos. Son tan repetitivos que sus caras empiezan a resultar conocidas para las estrellas del deporte.

Molesto por la situación, Guardiola les advirtió: “No vengan de nuevo. No les voy a firmar de nuevo. Conozco sus caras”. “Vayan a estudiar, prepárense. Son jóvenes, no estén aquí. No malgasten su tiempo. ¿Quieren vivir su vida haciendo esto? ¿Quieren pasar el resto de sus vidas haciendo esto?”, agregó Guardiola, quien les preguntó a los jóvenes cuáles son sus sueños, y los alentó para que se “preparen para eso”.

???? La reprimenda de Guardiola que debería ser lección de vida para estos jóvenes aficionados que cada día van a pedirle autógrafos ???????



?? "No vengáis más, id al colegio y preparaos" pic.twitter.com/zreajZzThS — MARCA (@marca) January 13, 2025

