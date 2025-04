El debut de Julio Ribas en River: Micrófono abierto, un apodo nuevo y el análisis del 0-0

Fútbol uruguayo

La vuelta de Julio Ribas al fútbol uruguayo tras más de una década generó expectativa en el ambiente y atención entre los sonidistas de las transmisiones televisivas. Los micrófonos colocados cerca del entrenador dejaron en evidencia algunos de sus gritos característicos, con epítetos incluidos, y un apodo nuevo: El Jabalí Lautaro Pertusatti.

Arrancó con todo Julio Ribas en River Plate. pic.twitter.com/iRiNYDWD8V — Marcos (@marcosquintanna) April 6, 2025

Gracias Tenfield por poner un micrófono cerca de Ribas pic.twitter.com/o5cS2PzJ61 — Marcos (@marcosquintanna) April 6, 2025

Antes del encuentro, los darseneros no dieron a conocer la lista de convocados, por pedido de su director técnico, y no hubo notas de los jugadores. Varios de ellos se retiraron del campo de juego de Belvedere insultados por los hinchas, quienes reclamaron por el momento del equipo y no quedaron conformes con el 0-0 visitando a Liverpool.

Si bien los negriazules marchan primeros y el punto en Belvedere podría considerarse positivo para el elenco del Prado, sus fanáticos reclamaron mayor ambición ofensiva a partir de los 65’, cuando el defensor local Nicolás Cabral fue expulsado. Ante esa situación, Ribas se arrimó al tejido para dar la cara y defender a sus dirigidos.

Tras el cotejo, el entrenador habló con los medios y dijo que lo que se vio en los 90 minutos fue “lo que había planificado y pensado que podía salir”. “Primero teníamos que minimizar a Liverpool, y tuvo que salir el goleador. Todo el juego que tenían planificado y muy bien hecho, no pudieron realizarlo”, destacó.

Sobre el hecho de no haber aprovechado la superioridad numérica, dijo que “está demostrado que el jugador menos en la parte defensiva no influye”. “Si Liverpool hace un 1-4-3-3, pasa a un 1-4-3-2 y la defensa sigue siendo igual. Ha pasado también en Europa; tener un hombre de más no te da ventaja”, consideró.

Sobre lo que encontró en su nuevo club, dijo que tiene “un plantel muy bueno, de muchachos muy jovencitos pero con ganas de aprender y triunfar”, y que de cara a lo que viene “primero hay que imponer la idea para después sumar”.

River Plate está último con apenas cuatro puntos en 10 fechas y también cierra la tabla de promedios con 44 unidades, a cuatro de Progreso y Miramar Misiones.

