El cruce del uruguayo Sebastián Britos con periodista peruano por pregunta: “¿Es joda?”

Universitario confirmó en las últimas horas la salida de Sebastián Britos, arquero uruguayo de 37 años que arribó al club peruano a inicios de 2024 y que, en dos años, entró en la historia de la institución.

Tras ser campeón uruguayo con Liverpool en 2023, se marchó al fútbol peruano, donde fue bicampeón y tuvo números muy buenos: 73 partidos, 34 vallas invictas y una racha de 588 minutos sin recibir goles en un tramo de la temporada.

En las últimas horas de este viernes, el club comunicó su salida con un comunicado y un emotivo video. Los hinchas se molestaron porque era un referente del plantel y un jugador muy querido por la tribuna.

Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025.



¡Éxitos en tus próximos retos! pic.twitter.com/e7z3HqK8P0 — Universitario (@Universitario) November 29, 2025

Tras eso, se tomó un avión para retornar a Uruguay, pero en el aeropuerto tuvo un cruce con un periodista que no se había enterado de su salida del club: “¿Continuarás en la U para el 2026?”.

“¿Es joda? El club acaba de comunicar que no sigo”, respondió el arquero uruguayo. “No me había enterado”, replicó el notero.

Ante la consulta de cómo tomó su salida, fue claro: “Sumamente tranquilo que dejé todo. Los números lo avalan: gané los cuatro torneos que disputé, los dos nacionales que disputé, no perdí un clásico. Me voy tranquilo, ¿de qué manera me voy a ir?”.

“Ni idea”, dijo sobre su futuro, y aseguró que ahora va “a descansar”.

