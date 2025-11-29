El cruce del uruguayo Sebastián Britos con periodista peruano por pregunta: “¿Es joda?”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Universitario confirmó en las últimas horas la salida de Sebastián Britos, arquero uruguayo de 37 años que arribó al club peruano a inicios de 2024 y que, en dos años, entró en la historia de la institución.
Tras ser campeón uruguayo con Liverpool en 2023, se marchó al fútbol peruano, donde fue bicampeón y tuvo números muy buenos: 73 partidos, 34 vallas invictas y una racha de 588 minutos sin recibir goles en un tramo de la temporada.
En las últimas horas de este viernes, el club comunicó su salida con un comunicado y un emotivo video. Los hinchas se molestaron porque era un referente del plantel y un jugador muy querido por la tribuna.
?????? ?????????????? ???? ????????????? ????????????????, «????????» ????— Universitario (@Universitario) November 29, 2025
Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025.
¡Éxitos en tus próximos retos! pic.twitter.com/e7z3HqK8P0
??????????? ?? ???????????? ???????????????? ????— Universitario (@Universitario) November 29, 2025
¡Gracias por todo, Sebastián! pic.twitter.com/4gEdgpvbyS
Tras eso, se tomó un avión para retornar a Uruguay, pero en el aeropuerto tuvo un cruce con un periodista que no se había enterado de su salida del club: “¿Continuarás en la U para el 2026?”.
“¿Es joda? El club acaba de comunicar que no sigo”, respondió el arquero uruguayo. “No me había enterado”, replicó el notero.
Ante la consulta de cómo tomó su salida, fue claro: “Sumamente tranquilo que dejé todo. Los números lo avalan: gané los cuatro torneos que disputé, los dos nacionales que disputé, no perdí un clásico. Me voy tranquilo, ¿de qué manera me voy a ir?”.
“Ni idea”, dijo sobre su futuro, y aseguró que ahora va “a descansar”.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]