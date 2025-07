El cruce de Eduardo Domínguez con un periodista en conferencia: “¿Estás cansado de mí?”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata, se molestó con una pregunta en la conferencia de prensa posterior a la derrota 1-0 a manos de Unión de Santa Fe este lunes. Le consultaron si se trató de un resultado de “fin de ciclo”, y resopló expresando: “Otra vez2.

“Hace como tres meses me vienen preguntando lo mismo. Se ve que no te gustan los procesos largos ¿Estás cansado de mí? Estar tanto tiempo en un lugar, como que jode”, agregó el director técnico con pasado en Nacional.

“No me quiero comparar, pero ni cerca, porque no estoy ni lejos. Es como si le pregunten a Guardiola si va a seguir o no porque un año no ganó un título. Es creer en el proyecto o no creer en el proyecto. Ahí van las preguntas y todo lo que quieren envolver”, señaló.

“Sabemos que nos está costando, es algo evidente. Pero sí que vamos a salir y lo vamos a revertir. Lo que nos duele es la no representación al hincha, que espera otra cosa, porque el equipo está para aspirar que juegue mejor”, dijo Domínguez.

