El argentino Emmanuel Gigliotti, campeón con Nacional, anunció su retiro a los 38 años

Emmanuel Gigliotti anunció su retiro como futbolista profesional a sus 38 años, poniéndole punto final a una carrera que comenzó en la temporada 2006/2007 defendiendo a General Lamadrid de la cuarta división argentina.

El centrodelantero hizo pública la noticia en el programa “Todo pasa” de Urbana Play 104. 3 FM: “Me voy a poner nervioso y capaz hasta lloro: Dejé el fútbol. Lo venía trabajando todo este último año con una psicóloga, y tomé la decisión. Lo quise hacer el año anterior, cuando volví de Chile, pero salió lo de Colón. Empecé viendo qué hacer y, con el correr del año, terminé de decidir que no iba a jugar más”.

“No sé si estoy contento, pero no estoy triste; estoy tranquilo. Tomé la decisión teniendo todavía oportunidades. Por suerte, para mi ego, me siguieron llamando clubes. Físicamente estaba bien; lo que pasó fue que me cansé un poco”, contó Gigliotti.

El atacante argentino defendió a Nacional durante las temporadas 2022 y 2023. Ganó tres títulos con el equipo tricolor (todos en 2022): Campeonato Uruguayo, torneo Clausura e Intermedio. Anotó 19 goles y dio seis asistencias en 67 partidos.

Además de su pasaje por los tricolores, Gigliotti jugó en General Lamadrid, All Boys, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Colón, Boca Juniors e Independiente en Argentina, Novara Calcio de Italia, Toluca y León de México, Unión La Calera de Chile, y Chongqing Liangjiang de China.

El título más destacado de su palmarés es la Sudamericana 2017 ganada con Independiente. Su último pasaje fue el segundo ciclo en Colón de Santa Fe, para el que anotó siete goles en 30 partidos en 2025.

