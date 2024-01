El argentino Alexis Castro “contento por llegar a Nacional, el más grande de Uruguay”

Fútbol uruguayo

Alexis Castro, mediocampista zurdo de 29 años surgido en Tigre y con pasajes en San Lorenzo, Defensa y Justicia, Xolos Tijuana y Colón, quedó libre de Tigre en diciembre y acordó su llegada a Nacional. Este martes de mañana pisó suelo uruguayo y en el puerto dio sus primeras declaraciones como jugador tricolor en una improvisada rueda de prensa ante los medios allí presentes.

“Estoy contento principalmente por llegar a un club tan grande, un club muy importante para el fútbol sudamericano. En mi consideración, el más grande de Uruguay”, dijo Castro, quien ya jugó en el Gran Parque Central. Fue el 25 de noviembre de 2018, cuando Nacional le ganó a San Lorenzo 2-0 por la Copa Sudamericana y él entró a los 37’ por el lesionado Nicolás Blandi.

“Soy un volante mixto, más interior que por banda. Puedo jugar por los dos perfiles y en varias oportunidades terminé jugando de cinco. Trato de aportar en defensa y en ataque. Me considero un volante con mucha llegada que trata de ir siempre con pases hacia adelante. Me considero más técnico y a veces puedo ser polifuncional. Esperemos cumplir ese rol de la mejor forma”, agregó.

“Mi representante me mencionó la posibilidad la semana pasada y a partir de ahí todo fluyó muy rápido. No fue una decisión difícil de tomar. Tras aceptar, recibí el llamado de Álvaro Recoba y estuve hablando un rato con él. Me dijo que hay que correr para atrás y para adelante, pero que lo importante es jugar. Me dejó tranquilo porque me demostró un interés muy lindo y se mostró muy conforme con mi llegada”, expresó.

Dijo llegar “bien” físicamente porque estuvo entrenando por su cuenta, y no conoce mucho del fútbol uruguayo más allá de lo que habló con su excompañero Diego Torito Rodríguez, quien le “habló muy bien del club, que está muy ordenado”. “Uno se hace la idea, pero hasta no estar ahí no sabe. Vengo con muy lindas expectativas. Espero sea un lindo año”, dijo.

