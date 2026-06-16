Mundial 2026

El Loco Abreu analizó el empate de Uruguay con Arabia y recordó la ausencia de Luis Suárez

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Washington Sebastián Abreu dejó un extenso análisis luego del empate 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudita en el debut del Mundial y repasó varios aspectos del funcionamiento del equipo, el trabajo de Marcelo Bielsa y la evolución del fútbol moderno.

El exdelantero reconoció en ESPN México que el estreno celeste tuvo dos momentos muy diferentes y admitió que el primer tiempo no estuvo a la altura de las expectativas. “Cuando termina el primer tiempo, no eran sensaciones muy favorables, porque el equipo se vio lento, sin chispa, sin frescura”, explicó.

Abreu consideró que Arabia Saudita logró imponer condiciones con un planteo defensivo muy sólido y complicó los caminos ofensivos de los celestes: “Tuvieron un buen planteamiento defensivo, no teníamos cómo ingresar”.

Además, apuntó que la selección no aprovechó algunas herramientas que podía utilizar ante un rival cerrado: “No utilizamos mucho la posibilidad del centro al tener los dos nueves, y Arabia se cerró bien”.

El complemento

De todos modos, el exjugador destacó la reacción del equipo en el complemento y valoró las variantes realizadas. “Con los cambios el equipo se vio más fresco, creo que interiorizar a Valverde también fue importante para la circulación de balón”.

También resaltó la importancia de generar amplitud para encontrar espacios: “Fijar marcas de Araújo y Canobbio por los extremos dio posibilidad de amplitud en la defensa”.

Para Abreu, el segundo tiempo dejó otra imagen y cambió las sensaciones pensando en lo que viene: “El arquero de Arabia al final del encuentro pasó a ser la figura, porque fue el que prohibió que Uruguay pudiera ganar”.

“Literalmente, los mantuvimos en su propio campo, generamos chances, convertimos el gol aprovechando un rebote, y después tuvimos oportunidades para ganarlo”, agregó.

El exdelantero también destacó que el resultado debe analizarse dentro del contexto de una Copa del Mundo, en la cual los detalles suelen definir los partidos. “Los primeros encuentros hacen que los jugadores que tienen mayor jerarquía no estén aceitados, no estén engranados”, comentó.

Luego, el Loco profundizó sobre un tema que considera clave: la falta de delanteros determinantes a nivel internacional. “Si vos ves los delanteros de Brasil de hace 10 años atrás y ves ahora, hay una baja. Si ves los de Uruguay de hace 10 años y ves ahora, también hay una baja”, explicó.

En ese sentido, criticó una tendencia del fútbol moderno que, según su visión, dejó de lado algunas características ofensivas. “Se ha ido opacando al creativo, al 9 de área, por esa locura de la presión alta, la intensidad y la dinámica”, afirmó.

“Después, el fútbol se gana con goles, y terminás pagando fortunas por un nueve que te haga goles”, agregó Abreu, quien insistió en la importancia de formar jugadores con perfiles distintos.

Para el histórico atacante uruguayo, el clásico delantero de área sigue siendo una pieza importante para resolver partidos cerrados. “Cuando los equipos se meten atrás, ¿quién rompe eso? Lo rompe el diferente, el desequilibrante del uno contra uno o el nueve que tiene eficacia”, sostuvo.

Al hablar específicamente de la selección uruguaya, fue directo sobre la ausencia de un goleador de esas características desde la salida de los grandes referentes ofensivos. “El último que lo tenía era el mejor jugador de la historia de Uruguay, Luis Suárez”, indicó.

Y agregó: “Hoy no tenemos un finalizador, un matador, no tenemos uno de una chance o dos y que haga un gol”.

La visión de Bielsa

Abreu también se refirió al trabajo de Marcelo Bielsa y explicó que, a su entender, el entrenador argentino ha tenido que modificar algunos aspectos de su idea inicial: “Este Uruguay que veo hoy es muy similar al del Maestro Tabárez, porque no estábamos generando esa presión alta que normalmente tienen los equipos de Bielsa”.

De todas formas, respaldó al técnico y destacó su influencia en el fútbol internacional: “No podemos dejar de reconocer la jerarquía y el nivel que tiene. Hay muchos entrenadores exitosos que siguen la línea de Bielsa”.

Según Abreu, el balompié pertenece a los jugadores y los entrenadores deben encontrar un equilibrio entre la táctica y la libertad individual: “El fútbol hoy se transformó en atletas que lo practican”.

Pero remarcó la necesidad de no perder la esencia: “Si tenés un jugador desequilibrante, no le quites la creatividad. Hay que disfrutar de los que tienen la posibilidad de ser diferentes con la pelota”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la formación de nuevos talentos: “Estamos preparando mucho al chico para robotizarlo y no darle la libertad de disfrutar de tener el balón”.

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