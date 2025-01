Eduardo Vargas llegó a Nacional y divulgó su charla con Ricardo Gareca antes de dar el sí

Fútbol uruguayo

Eduardo Vargas llegó a Uruguay pasada la medianoche del miércoles, ya en la madrugada del jueves, y habló brevemente con los medios tras ser recibido por el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, y el mánager general, Sebastián Eguren. “Es un paso muy importante para mí. Estoy en el club más grande de Uruguay y muy feliz”, fueron sus primeras palabras.

Sobre la elección de Nacional, explicó que “fue algo muy rápido porque estaba decidiendo dónde jugar y salió a última hora la opción de llegar a Uruguay”. “Le dije de una a mi representante que si”, dijo, y reveló que no habló con sus conocidos del plantel antes de tomar la decisión, más allá de que sabía que estaba optando por “un buen club”.

De hecho, cuando le preguntaron cuánto llegó a influir en su decisión el venezolano Rómulo Otero, con quien comparte representante, fue claro: “Nada porque no hablé con nadie”. “Fue tan rápido que le dije que sí a mi representante, que aceptaba la propuesta y que hiciera todo para venir acá. Cuando arreglamos casi todo, le dije que venía”, comentó.

“Tengo dos amigos como el Diente López y Otero, y me dijeron que hay un buen grupo y un excelente club. No pregunté nada. Solo le di el sí a mi representante y vinimos”, agregó el chileno, quien dijo estar “disponible” para el clásico del domingo. “Primero hay que hacer los exámenes médicos y que salga todo bien. Vengo de dos meses parado de vacaciones”, recordó.

Vargas valoró que “es importante” el hecho de conocer al cuerpo técnico. “Con el Coco Conde y Mauricio Victorino jugamos en 2010 [en Universidad de Chile] y no sé si se van a acordar de mí”, comentó entre risas, al tiempo que se mostró “muy feliz de trabajar de nuevo con Martín [Lasarte]”, quien fue su entrenador en la selección chilena.

Todavía no habló con Lasarte, pero sí vio el clásico del pasado lunes, saldado con victoria 3-1 para los tricolores. “Estaba muy feliz porque mis amigos que están acá consiguieron la victoria. La hinchada fue espectacular”, agregó Vargas, quien llega como centrodelantero pero puede desempeñarse también como segundo delantero o hasta de extremo, como en sus inicios.

“En la selección estoy jugando siempre de nueve y en mi club a veces iba de segundo delantero. Me acomodo a las tres posiciones y vengo dispuesto a aportar al equipo”, indicó Vargas, quien agradeció a los hinchas de Nacional el “apoyo que están brindando en las redes sociales”, y les dijo que “se pueden quedar tranquilos” porque va a “dejar todo en la cancha”.

Por último, dijo haber charlado “hace dos días” con Ricardo Gareca, seleccionador de Chile, sobre su futuro. “Me preguntó por mi situación porque sabía que estaba sin equipo. Hablamos de que se viene un año muy importante para la selección y me dijo que necesitaba que esté en un club. Me dio la opción de ir a entrenar con la selección en estos días hasta que me decidiera, pero le dije que iba a cerrar rápido con algún club”, concluyó.

Posteriormente habló con los medios oficiales de Nacional y reveló que tras cuatro años en Atlético Mineiro “estaba cansado de tanto viaje”, lo que lo ayudó a priorizar la propuesta de Nacional sobre las que tenía del fútbol brasileño.



