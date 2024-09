Eduardo Ache sobre denuncia penal: “A nadie le gusta que te lleven de pesado”

Fútbol uruguayo

Eduardo Ache, exintegrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y parte del directorio por Uruguay para el Mundial 2030, se refirió a la denuncia penal presentada por varios clubes en Fiscalía donde se alega presunta falta de transparencia y ocultamiento de información con el uso y los destinos que se le da a los dineros en el fútbol.

Ache, entrevistado en el programa “Al Pan Pan” (Radio Sarandí 6.90 AM), se refirió al tema y comenzó graficando: “Un día me levante y me pelee con mi mujer, con mi hija, nieta y secretaria, entonces, ahí me di cuenta que el problema era mío, no de los demás. Si vos estás en un país y terminás con un juicio, en otro país y lo mismo y así, es el mismo funcionamiento y modus operandi”.

“Es imposible con la administración y la gente que tiene al AUF que suceda lo que están diciendo”, aseveró con claridad, para ir a más: “Sé de su profesionalidad y quienes son”.

“Pusieron el tema en la justicia, más allá que yo tengo la convicción de cuál es el motivo y objetivo de fondo. Es sencillo, hoy por los derechos del fútbol local nos están pagando 16 a 17 millones de dólares por año, nosotros estamos convencidos que se pueden sacar de 50 millones para arriba”, afirmó.

“Es decir, en un contrato de cuatro años estamos hablando de un negocio de al menos 200 millones de dólares”, mencionó, para proseguir: “De acá a un año hay que tomar una decisión y entiendo que hagan lo imposible para retener lo que tienen [expresó sobre Tenfield sin mencionarlo], pero no me corresponde a mí atribuir intenciones”.

“Que vayan e investiguen porque tengo la clara convicción de cómo funciona la AUF. Seamos serios. Me duele que haya gente que para hacer su trabajo tenga que enchastrar a otro, quizás sin conocerlo. Debe ser triste que tu laburo diario sea salir a pegarle a alguien; yo tengo una coraza de hipopótamo, pero hay funcionarios dentro de la Asociación que sé que les duele”, reflexionó.

“Ahora que actúe la justicia”, dijo más tarde: “Conozco a quienes están, sus responsables en AUF y tengo claro que es imposible que eso pase, más cuando hay tres o cuatro auditorias externas”.

Y cerró: “Que el año que viene que el fútbol cobre lo que tiene que cobrar y para esov hay que negociar nuevamente los derechos de televisión. A nadie en el Uruguay le gusta que te lleven de pesado, ni al más grande ni al más chico”.

