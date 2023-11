Eduardo Ache: Los derechos de TV, el clásico venidero y la ausencia de hinchas visitantes

Fútbol uruguayo

El expresidente de Nacional e integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Eduardo Ache, se refirió a la venta de los derechos de televisación del fútbol local, el clásico del próximo sábado y la falta de la hinchada visitante en la tribuna.

Ache, entrevistado en el programa Esto es fútbol (Carve 10.10 AM), fue consultado sobre la iniciativa de un grupo de socios tricolores de recabar firmas para gestar una Asamblea Extraordinaria, que tiene como tema principal los derechos de televisión y streaming, las fuentes de financiamiento y la postura de la institución con respecto a la formación de la Liga Profesional.

“Que los socios quieran saber me parece algo que no es nuevo en Nacional. No es un tema en contra de”, comentó, y agregó: “El día a día lo tiene que manejar la directiva, pero lo de largo alcance me parece sano que participe la Asamblea”.

“Después de 25 años hay un momento de transición, nunca se había llegado a estar a menos de dos años del vencimiento del contrato [de TV]. Es sano y bueno que cualquier decisión que se tome sea con el apoyo institucional”, expresó.

“Creo que lo está manejando correctamente la directiva, pero lo digo como un socio más. El objetivo es maximizar el ingreso a los clubes, no importa con quién sea”, mencionó más tarde uno de los históricos representantes de los albos, y continuó: “Si se cumplen las formas y el modelo de negocios es el adecuado, será algo positivo, ya sea con Tenfield o el que sea”.

“El 1º de julio de 2025 la AUF ya podrá llamar a la licitación para la venta de los derechos, y yo me pregunto: ¿tiene sentido firmar ahora? Uno no pude tomar una decisión hoy con los parámetros y estilos de hace 20 años”, expresó, y aclaró: “Siempre me paro del lado de Nacional, y el objetivo es que mi club obtenga la mayor cantidad de ingresos posibles”.

Al referirse al clásico del próximo sábado a las 16:30 horas en el Gran Parque Central, se limitó a decir que no opina sobre temas internos de la institución, pero aseveró: “De mi lado apoyo total, y ojalá tengamos otra victoria clásica para festejar”.

Y cerró reflexionando sobre la presencia en exclusividad de los simpatizantes locales en las tribunas: “Lamentablemente, las situaciones han llevado a eso, pero prefiero toda la vida los clásicos con hinchadas de los dos cuadros. Para los de nuestra generación esto que está pasando no es lo normal y no debemos acostumbrarnos a que así sea”.

