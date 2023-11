Edgardo Novick: “No tenemos dudas de que le vamos a disputar la presidencia a Ruglio”

Fútbol uruguayo

Por Ramiro Aranda

RamaAranda03

Edgardo Novick es uno de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del Club Atlético Peñarol que se llevarán a cabo este sábado desde las 10:00 hasta las 20:00 horas en el Palacio Contador Gastón Guelfi y, además, tendrán puestos de votación en el interior del país. El principal representante de la corriente Fútbol y Gloria, que eligió el lema “Lo único nuevo”, está acompañado de Alejandro Ruibal (como postulante a la vicepresidencia) y dialogó con FútbolUy en la semana previa a la definición.

“Tenemos mucho entusiasmo. Lo bueno es que los hinchas y socios de Peñarol se encuentran muy ilusionados en esta nueva elección. Es positivo que haya competencia. Deseamos que el sábado sea lo mejor para el club”, comenzó declarando quien decidió presentarse por primera vez a las elecciones aurinegras, pese a tener pasado en política a nivel nacional desde 2015.

“Sentimos que nuestro grupo va creciendo. Esta corriente que empezamos con Alejandro Ruibal es una corriente nueva que vino para quedarse. Cuando comenzamos, teníamos un 5 % y ahora estamos en un 35 % y creciendo. No tenemos ninguna duda de que el sábado le vamos a disputar la presidencia a [Ignacio] Ruglio”, mencionó con confianza.

Sobre quien considera su principal competidor, expresó: “Ruglio es nuestro rival directo, pero viene bajando y los últimos resultados lo han demostrado. Él manifestó que fracasaron en el fútbol. La gente quiere ganar y no aguanta más cómo está jugando Peñarol. Vamos a gobernar el club juntos, con los demás candidatos”.

Acerca del mandato del actual oficialismo a lo largo de los tres años, Novick analizó y fue crítico: “Este gobierno contrató 43 jugadores y debutaron 16, aunque ahora algunos más. Peñarol utilizó más de 60 futbolistas y, de las 43 contrataciones, le erraron a 37 aproximadamente. No han sabido manejar el fútbol y demostraron que fracasaron, porque no se puede errar tanto”.

En cuanto a los resultados, agregó: “Se ganó el campeonato de 2021, en 2022 se quedó sexto a 22 puntos y en la Sudamericana de 2023 se salió cuarto, con 0 puntos de 18 y siendo el equipo número 63 sobre 64. Los números comprueban que ha sido un fracaso. De 13 campeonatos en Uruguay, solo se ganaron 3. Hoy, en la estadística mundial en la que catalogaron al club como campeón del siglo, Peñarol está en el puesto 187, cuarto a nivel de Uruguay, por detrás de Nacional, Liverpool y Defensor Sporting”.

“El tema futbolístico es pésimo. Todo lo que Ruglio decía sobre los gobiernos anteriores, lo hizo peor. Peñarol ha ganado partidos en los que jugó muy mal. En los últimos encuentros, el club tuvo un promedio de dos tiros al arco y eso es porque el plantel está mal formado, ya que no se ha contratado bien. Ruglio trabajó muchos años para ser presidente y está bien que haya tenido la oportunidad, pero ahora no más Ruglio, porque ha demostrado que fracasó y lo hizo en lo más importante, que es a la hora de contratar jugadores”, ahondó.

Con relación a las divisiones juveniles de la institución, apuntó: “Si vamos a las formativas, está número 25 en América, con Defensor Sporting como equipo número uno y Peñarol por detrás de ellos, Nacional y Danubio, ubicándose cuarto en Uruguay. Hoy por hoy, no vemos que el club tenga un proceso profesional, inteligente y moderno en formativas. En los 23 años de este siglo, Peñarol no salió ni una vez primero a nivel general de juveniles”.

Y añadió sobre la inclusión de juveniles en el primer equipo: “Para hacer debutar jóvenes, se debe tener un cuadro consolidado, para que, a la hora de que entren, no tengan que ser los que salven al equipo. En segundo lugar, a través de técnicos y preparadores físicos, se debe hacer un estudio muy profundo, en el que no se erre, para definir cuándo ese chico está preparado para entrar en el primero. En estos tres años, Peñarol hizo debutar a, aproximadamente, 18 juveniles. Muchos de ellos se frustraron, no porque sean malos jugadores, sino porque entraron en un contexto inadecuado”, manifestó.

Más tarde, el candidato mencionó: “Nuestro proyecto de juveniles comienza por los niños. Hay que tener buenos ojeadores. Existen mil canchas de baby fútbol en todo el país y hay que tener ojeadores en todas ellas. Al ver que un pibe la rompe, se manda a los captadores, quienes se encargan de hablar con los tutores del niño y convencerlos de que este vaya a jugar a Peñarol, que hoy no es prioridad, ya que Defensor, Nacional, Danubio e incluso Torque están por encima. A esos padres les vamos a ofrecer muy buenos preparados físicos, directores técnicos y educación, con canchas cercanas a donde viven y donde estudien. Una planificación muy buena lleva años”.

Propuestas a nivel deportivo y económico, y el director deportivo elegido

Novick contó lo siguiente con relación a su corriente: “Nosotros tenemos el mejor proyecto y el más importante. Es profesional, eficiente, tiene mucha tecnología y es moderno como el de ningún otro candidato. Lo hemos armado durante seis meses, viajando, hablando con directores deportivos, dirigentes y yendo a concentraciones. Tuvimos la posibilidad de hablar con directores deportivos de acá, Brasil, Argentina y Colombia. Tenemos un proyecto muy serio y creemos que, con este, Peñarol puede volver a ser ese que nosotros pretendemos”.

El empresario expuso el nombre del director deportivo a colocar en caso de ganar las elecciones: “Peñarol es la institución más grande del país y tiene que estar gobernado por gente que sepa gestionar y que sepa de fútbol. Con Ruibal hemos trabajado durante un año y formamos muchos equipos. Para tener un equipo bueno dentro de la cancha, debés tener buenos equipos afuera de la cancha. Nosotros hemos gestionado mucho, sabemos cómo se gestiona una empresa, pero también somos gente de fútbol y sabemos de esto. Tenemos el mejor proyecto y vamos a traer a uno de los mejores directores deportivos que hay en Argentina, que es Juan Cruz Anselmi. Bajo eso, armaremos un proyecto integrado por el gerente de fútbol, el de formativas, el de infantiles, el de femenino, básquetbol y otros deportes”.

“Es un organigrama serio, profesional y eficiente como ningún otro está proponiendo. Somos personas que estamos preparadas para gobernar al mejor plantel y al mejor equipo. Conozco el tema de la marca deportiva y cómo generar nuevos ingresos e invertirlos bien. Contamos con un grupo de economistas, tesorería y marketing que están preparados y van a andar bien. Además, tenemos equipos para trabajar la parte física y mental, las formativas, inferiores, captación y la parte de ojeadores. Tenemos montada una estructura enorme para que nos digan: ‘háganse cargo del club’. Estamos prontos para hacernos cargo de Peñarol”, afirmó con seguridad.

“Para tener un buen cuadro profesional, tenés que mantener siete u ocho jugadores, por lo menos un año y medio o dos. Luego, complementarlo con futbolistas que vengan del extranjero o algún juvenil, pero armar un equipo competitivo que tenga jugadores experientes y de clase”, acotó.

También expresó, de forma convencida: “Si tenemos la suerte de que la gente nos vote a nosotros, vamos a poder ganar un quinquenio y competir en las copas internacionales, haciendo un cuadro de estrellas. Hay dinero para hacerlo, lo único es que debemos invertirlo bien, con gente capaz”.

Y aseguró cuáles son las claves para retener a los jóvenes la mayor cantidad de tiempo posible: “Primero, hay que estar bien económica y financieramente. Luego, en segundo lugar, se debe hacer buenos contratos y que no se te vayan cuatro o cinco jugadores en el medio de un campeonato, porque estén mal hechos los contratos. A la hora de que se vaya un jugador, hay que tener un estudio muy claro de cuándo venderlo. A veces, hay que arriesgar un poquito más para ganar algo más. A veces, los jugadores están prontos para salir, pero, en otras ocasiones, si uno tiene un estudio profesional de un técnico o preparador físico que sepa que el futbolista va a dar más, es mejor esperar. Puede que esperes un año más y se venda por más dinero, pero el jugador también ganaría más dinero. En todas las gestiones se corren riesgos. Si uno tiene buenos contratos, se va a amparar en los buenos contratos”.

Si querés cambiar Peñarol, votá por lo único nuevo. pic.twitter.com/0yJeqSWUyI — Novick Ruibal (@NovickRuibal) September 28, 2023

El dirigente apuntó: “En los últimos años, Peñarol vendió jugadores por 50 millones de dólares. Cuando se dice que Peñarol, económicamente, está bien, la gente se pregunta: ¿qué se hizo con esos 50 millones de dólares? Sin duda, no se invirtió bien”.

“Cuando nosotros decimos que lo importante es fútbol, fútbol y fútbol, quiere decir que hay que mejorar en eso, en cuanto a contrataciones. Peñarol no tiene que contratar 43 jugadores en 3 años, sino que con 30 está bien. Nosotros ya estamos hablando con muchos técnicos y futbolistas, viendo cuáles pueden quedar libre en diciembre”, dijo.

“Nos encontramos observando qué es lo que va a necesitar Peñarol, cuáles juveniles pueden subir y quiénes son los jugadores por traer. Hay que tener mucho tiempo y vinculación para hacer las negociaciones, a través de la información. Las grandes negociaciones no son de un día para el otro. La etapa de Ruglio está terminada y hay que cambiar. Lo mismo que él decía hace tres años. Si él es hincha de Peñarol, debe darse cuenta de que fracasó, dar un paso al costado y colaborar con una nueva directiva”, agregó.

Acerca de la igualdad clásico del pasado sábado por 2-2, sobre la hora, frente a Nacional en el Gran Parque Central, manifestó: “Quedé muy contento por ese empate. Nos demostró que la camiseta todavía pesa y que los cuadros rivales sienten la camiseta de Peñarol. Estoy preocupado por lo futbolístico. El equipo sigue jugando rematadamente mal. A veces se tiene suerte y se empata, pero todo esto solo pesa a nivel nacional. Le podemos ganar a Nacional, porque se echaron para atrás, o a un equipo chico, pero, cuando juguemos internacionalmente con este cuadro, volveremos a fracasar. Si la gente vuelve a votar este gobierno, nuevamente podríamos hacer 0 puntos de 18”.

Y brindó su opinión en cuanto al voto electrónico, el socio del interior y la colocación de lugares para votar en otros departamentos, además de Montevideo: “Fue una buena decisión. Es un reclamo que hace la gente del interior, ya que muchos quieren votar y no podían venir. Es buenísimo que puedan votar en sus departamentos. Queremos empezar a trabajar, a partir del año que viene, para que haya un voto electrónico. No es caro y es sencillo. La posibilidad no estuvo sobre la mesa, pese a que dijeron lo contrario”.

Además, Novick contó cómo se palpitan los días previos a la elección y expresó que hay que “intentar estar calmo”. “Tenemos tres listas y estamos trabajando para intentar reagruparlas. Estamos llamando a muchos socios, invitándolos a que vayan a votar. Para mí es muy importante que los socios vayan a votar. Cuanta más cantidad de socios, mejor, porque es más democrático. Tenemos muchas esperanzas de que, en esta elección, vayan muchos más socios a votar. Nos estamos preparando para eso”.

Preguntas de hincha

Consultado por la persona que lo hizo hincha de Peñarol, contó: “Fue mi padre. Era chico, él trabajaba en la feria y volvía cansado los sábados y domingo, a las dos de la mañana. Arrancábamos para el estadio, Peñarol siempre jugaba tres y media. Nos tomábamos el 191 en La Comercial y llegábamos apretados. Primero, íbamos a la Ámsterdam y después empezamos a ir a la Olímpica. Son inolvidables esas idas al estadio en el 191 para ver a Peñarol”.

Y fue a más, de manera emotiva, con respecto a su figura paterna: “Era muy hincha de los Schiaffino y siempre dijo que Raúl era más jugador que Juan. Mi padre falleció antes de que Marcel [Novick] y Hernán [Novick] jugaran en Peñarol, por lo que no llegó a verlos. Él decía que los Schiaffino eran los únicos dos hermanos que habían hecho goles en los clásicos y, por eso, cuando pienso que no llegó a verlos y que pudo tener dos nietos que hicieron lo mismo que él añoraba, me emociono con el recuerdo”.

Respondiendo a la pregunta del gol aurinegro que más gritó, recordó: “El del Bomba Villar en la Copa Libertadores, cuando yo ya estaba resignado. Fue un pelotazo que llenó la red”.

Acerca del mejor equipo del Carbonero que pudo observar a lo largo de la historia, comentó, sin dudar: “Llegué a ver al Peñarol del 66. Fui a ver Peñarol-Real Madrid, que terminó 2-0. Mazurkiewicz, Lezcano, Figueroa, Forlán, Gonçalves, Caetano, Abbadie, Rocha, Silva, Spencer y Joya. Ese es el equipo que uno recitaba de memoria y fue el mejor”.

Además, Novick se refirió a sus ídolos, tanto dentro de la cancha como a nivel dirigencial. Sobre su referente futbolístico, nombró a Julio César Giménez. “Recuerdo un clásico que Peñarol gana 5-1 y él, casi lesionado, hizo tres goles”, dijo, y habló acerca de dirigentes a destacar: “[Washington] Cataldi era un maestro. Tuve la oportunidad de conocerlo y dejaba muchas enseñanzas en cada conversación. Del exterior, me gusta Florentino Pérez. Le ganó la presidencia a Lorenzo, el anterior, porque le sacó al Barcelona a Figo”.

A la pregunta “¿qué es Peñarol para vos?” contestó: “Es una pasión. En la vida, todos tienen diferentes pasiones y la mía es Peñarol. Siempre quise hacer algo por el club. Creo que me llegó el momento. Tengo mis empresas consolidadas y bien gerenciadas, por lo que a partir del año que viene voy a tener tiempo suficiente para dedicarle a la institución. A esta altura de la vida, en la que uno puede elegir a qué dedicarle tiempo, elegí hacerlo a Peñarol”.

El candidato a la presidencia concluyó con un mensaje a los socios mirasoles: “Es importante que piensen bien y vayan a votar. Lo único nuevo y la única propuesta diferente, para un cambio de verdad, es votar a Novick-Ruibal”.

