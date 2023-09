Fútbol uruguayo

Ebere y la patada de Polenta: “Fue con mala intención. No sé qué se le pasó por la cabeza”

Nacional y Plaza Colonia empataron sin goles este domingo en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. En este partido se dio el regreso en el Patablanca del nigeriano Christian Ebere, quien no estaba jugando porque estuvo negociando su salida al exterior, que finalmente no sucedió y por eso seguirá este semestre en el fútbol uruguayo.

“Fueron horas difíciles por todo lo que pasó. Un día antes del partido con Nacional, me dijeron que el pase se había caído”, dijo sobre la posibilidad que tenía de ir al Hellas Verona, de la Serie A de Italia, en diálogo con Último al arco de radio Sport 890. “Cuando al entrenador le avisaron que yo me quedaba, decidió ponerme en el banco. Estaba preparado para jugar y estoy feliz porque me hayan tenido en cuenta”, siguió.

“No puedo dejar caer mi rendimiento porque se me haya caído el pase, tengo que seguir así de la misma forma. Tengo otras ofertas, pero me gusta Uruguay, estoy enfocado en los partidos con Plaza Colonia”, destacó. “Tenemos chance de quedarnos en Primera. Tenemos que ganar el próximo partido, el grupo está concentrado y enfocado en estas cosas. Sabemos que estamos en un momento difícil, pero estamos concentrados”, ahondó.

En el final del partido, Ebere corrió con el balón y Diego Polenta, capitán del Tricolor, le tiró una brutal patada, que finalmente no llegó a destino y el nigeriano se fue solo de cara al arco. “Para mí lo de Polenta fue con mala intención. Yo nunca provoco peleas en la cancha. No sé qué se le pasó por la cabeza para ir a buscar mi pierna. Si yo no saltaba podía tener una lesión muy fea, él vino fuerte con su cuerpo”, contó.

“No entendí por qué hizo eso. Vi que él estaba viendo que yo ya había pasado, y no sé qué está pasando con él. Lo fui a saludar cuando terminó el partido, porque no sé si él está bien o mal. Yo soy una persona tranquila”, concluyó el extremo de Plaza Colonia, que es el goleador del equipo con 11 goles y es el quinto del Campeonato Uruguayo.

