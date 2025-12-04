Fútbol uruguayo

Ebere: la confianza de Jadson Viera, el gol clásico y la explicación de los lentes de sol

El gran protagonista de las finales de la Liga AUF Uruguaya y autor del título que le dio la consagración a Nacional, Cristhian Osinachi Ebere, contó que siempre confió que que iba a tener su revancha en los tricolores y confesó porqué festejó con lentes de sol.

“Mi pensamiento es que íbamos a salir victoriosos de ese partido en el Gran Parque Central porque soy una persona que siempre piensa positivo, quiero ganar, siempre quiero ganar, y mi idea era de dar todo para que se concretara: si es una asistencia, un gol, ayudar en presionar, bajar a marcar, todo lo iba a hacer”, comenzó diciendo el nigeriano entrevistado en el programa Las Voces del Fútbol (Carve Deportiva).

“Cuando Coates habló en el vestuario, él siempre nos dijo: ‘Necesitamos ser campeones, este campeonato no puede escapar’. Era algo que teníamos que hacer por nosotros y por Juan Izquierdo”, confesó y recordó: “El año pasado perdimos todo y pasó lo de Juan Izquierdo, por eso este año teníamos que ganar ese trofeo para él y dedicarlo para alguien que peleó mucho para el club, que era un guerrero, que dio lo máximo”.

La llegada de Jadson

Ebere contó que la llegada de Jadson Viera para dirigir al club fue muy importante, ya que le brindó el respaldo necesario para demostrar que estaba pronto para los momentos decisivos.

“Fue jorobado porque tuvieron que cambiar de técnico faltando dos fechas para el término del campeonato”, dijo y agradeció a Viera por su confianza: “Él ya me quiso llevar cuando estaba en Boston River, quería que fuera a préstamo”.

“Cuando él llego al club sabía que tenía que mostrar mi trabajo porque es obvio que algunas cosas iban a cambiar. Todo el mundo quiere jugar y nadie se iba a relajar ni un segundo para conseguirlo. Ahora el DT también quiere vencer, ganar el partido, ser campeón. Si él no gana, porque muy amigo que seas de él, está afuera”.

El gol y el festejo

EL nigeriano entró en el complemento del choque revancha y anotó el tanto que le dio el 1-0 ante Peñarol, desnivelanete para la serie y selló el título de los tricolores.

“Estaba re feliz, no podía creer lo que estaba viviendo. Yo confiaba en mí, que `odía hacer algo. En el momento en que hice el gol mi cabeza estaba por explotar. También es cierto que siempre dije que íbamos a salir campeones, no lo dude nunca”, contó.

En los festejos, Ebere apareció sin remera y luciendo unos lentes de sol negro que hicieron la delicia de los hinchas, pero toda esa situación tuvo un punto de partida.

“Yo les decía a mis compañeros: ‘Vamos a salir campeones y me voy a poner lentes como Blade’, el de la película, un negro gigante que cazaba vampiros [una película de 1998 interpretada por Wesley Snipes]”, explicó con una sonrisa.

“Ya tenían los lentes prontos y guardados, estaban en el vestuario esperando. Cuando terminó el primer tiempo le pedi a Guille, el utilero, que los tuviera prontos, porque confiaba en que íbamos a ser campeones”, mencionó, para seguir: “Fue algo entre él y yo. Cuando concluyó el partido lo empecer a llamar para que me los trajera y me los puse”.

“Es una película que miraba cuando era niño, y después la seguía mirando seguido”, confesó: “Sabía que iba a tener mi revancha, que iba a ser campeón y estoy feliz por cómo se dio”.

