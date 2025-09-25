Dirigente de Peñarol durísimo con “antifútbol” de Tacuarembó que “impulsó su entrenador”

Fútbol uruguayo

El directivo de Peñarol, Jorge Nirenberg, mostró su molestia con la forma de encarar el partido de Tacuarembó en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay (triunfo 2-1 de los aurinegros con gol de penal en la adición) y expresó que "no esperaba otra cosa" de un equipo dirigido por Julio Fuentes.

Niremberg, entrevistado en el programa Esto es Fútbol (Carve Deportiva, 10.10 AM) mencionó: “Jugamos mal, no me gustó la actuación del equipo, pero dadas las condiciones de la cancha, la falta de pelotas, de alcanza pelotas y enfrentar a un entrenador rival conocido por eso, estuvo bien. Disfruté mucho más la victoria porque ese tipo de fútbol tiene que perder siempre. Es antifútbol”.

“Sentía mucha bronca de como se puede permitir lo que pasó”, dijo el consejero del club mirasol y amplió: “Una cosa es hacer tiempo, por ejemplo, cuando jugás Copa Libertadores algunas cosas haces, pero hay limites para todo”.

“Es casualidad que ese técnico [Julio Fuentes] dirija equipos donde hay jugadores que se caen diez veces por partido, goleros que se lastiman cada vez que pasa cerca una pelota o balones que desaparecen”, contó, para decir: “Es algo que te amarga, desanima. ¿Para qué compiten si no van a jugar? El castigo está en que hayan perdido y eso me alegra”.

“¿Cuántos minutos realmente se jugaron?”, pregunto para ir a más: “Por más que el árbitro descontó bien, cosa que muchas veces no lo hacen, igual te van cortando en tu impulso, te paran cuando vas jugando mejor, buscando las fórmulas para llegar al gol. Si te cortan, una y otra vez, por más que te den 20 minutos de descuentos se hace muy difícil”.

Y dijo que una de las soluciones sería: “Cada vez que un jugador se tira, que parece que está muerto y después revive como si nada, lo cortás mostrando amarillas y eso que Esteban Guerra [árbitro] estuvo bastante bien. Eso de que te vayan sobre él con cuatro o cinco jugadores al humo, ya lo hacía cuando dirigía La Luz”.

“Es lo que muestra Fuentes cada vez que dirige un equipo, al menos ante Peñarol”, señaló y cerró: “No sé cómo habla de fútbol, me daría vergüenza jugar así. Ganale a Peñarol, aprovecha que no están los titulares, cuando lo hizo y se dedicaron a jugar, por momentos estuvieron mejor que nosotros”.

