Dirigente de Peñarol contra Nacional y sus hinchas: “No se hagan las carmelitas descalzas”

Jorge Nirenberg, el consejero y directivo de Peñarol, se refirió a las posibles sanciones tras el clásico de la final del Intermedio y aseguró que “quieren poner a Peñarol como una parte del problema”.

“Quieren poner casi a la misma altura a las dos hinchadas. Acá, ni por asomo, podemos comparar lo que pasó”, dijo, entrevistado en el programa Último al arco de radio Sport 890 AM, tras las declaraciones del ministro del interior, Carlos Negro.

“Dicen que [los hinchas de Peñarol] tiraron una bengala desde la Ámsterdam. No es así. No pasó eso”, declaró Nirenberg. “No me entra en la cabeza que Peñarol sea sancionado con un cierre de cancha o con que la parcialidad no pueda ir. Soy tajante: la gente de Peñarol no cometió nada grave para que eso pase. Si pasa algo diferente, hay que investigar por qué, pero Peñarol no puede tener ninguna sanción de partidos o hinchada”, agregó.

“Uno no quiere desconfiar, pero todo te hace desconfiar. ¿Hace cuántos clásicos la hinchada de Nacional se pasa de la raya? Y cada vez van por más. Recordemos el clásico del Parque que Leodán [González] no suspendió, o lo del último, o lo del otro. Está todo registrado”, comentó.

“Todos vimos que, además de la bengala que hirió al policía, hubo otras cosas, como que Esteban Ostojich le dijo a Martín Campaña que saliera del arco y se fuera a la mitad de la cancha. Estaban cayendo bombas intimidatorias en el área o arriba del arco, y siguieron incluso hasta cuando los jugadores estaban recibiendo las medallas”, manifestó sobre la hinchada de Nacional.

“Se tuvo que suspender el partido. A nosotros contra Boston River en el Viera nos suspendieron el partido y perdimos los puntos, porque alguien dijo que vio un arma que hasta hoy no se vio. En Peñarol-Rampla dicen que hubo un disparo en los baños; suspendieron el partido y perdimos los puntos. Peñarol llegó a perder nueve puntos. ¿Cuándo le pasó eso a Nacional? Nunca. Ojalá me tapen la boca; es lo que más quiero”, comentó.

“Cuando en Nacional-River hirieron a un portero de AUF, [Hernán] Navascués se arrimó a la televisión a decir que fue un hecho aislado; el partido se suspendió, pero se jugó de vuelta y Nacional no perdió los puntos”, declaró más tarde.

“Si entró tanta pirotecnia y hubo un herido grave, el operativo no fue perfecto. Podrán haber salido bien muchas cosas y capaz se podrán haber evitado muchos males peores”, manifestó acerca de lo dicho por Negro.

Con respecto a las sanciones para Peñarol, aseguró que “podrá haber alguna sanción económica o alguna cosita, como ya se acostumbró a hacer y recaudar la Conmebol”.

“Quieren instalar para desviar la atención. Son juegos y presiones políticas. Un directivo de Nacional ya había hablado con el ministro el mismo domingo. Ya cuando vas a hablarle, estás queriendo parar la mano”, dijo quien afirmó creer en un “100%” que el Tricolor quiere arrastrar a Peñarol en la sanción, “y más teniendo un clásico en la segunda fecha “.

“Me da impotencia comparar una cosa con la otra”, afirmó, y apuntó: “Que no se hagan las carmelitas descalzas. Siempre se hacen las víctimas y salen ganando en los fallos”.

Nirenberg opinó que Nacional tiene “bien aceitada a la AUF”, y recordó el “estamos cuidados” declarado por Eduardo Ache años atrás: “No quiero repetir la famosa frase de Ache”. “No quiero pensar mal; me obligan a pensar mal”, dijo.

“Todavía estamos esperando los audios de Leodán [González] de por qué no se suspendió el clásico del Parque. Tiraron bombas a la cancha y dos jugadores quedaron aturdidos, y siguió. Si eso hubiera pasado en Peñarol, hoy estaríamos todos presos; casi en la B estaríamos”, recordó.

Los terribles sucesos

El hecho que empañó el clásico de este domingo ocurrió al minuto de juego, cuando una bengala náutica partió desde la Colombes, tribuna en la que estaban los hinchas de Nacional, e impactó en la ingle de un policía que se encontraba en el sector de prensa de la tribuna América.

El efectivo, de 47 años, fue trasladado de inmediato al Hospital Policial, donde quedó internado en cuidados intensivos tras una operación para extirparle un testículo.

Pero Peñarol también se enfrenta a una posible sanción, ya que una bengala salió desde la tribuna Ámsterdam y cayó en la Colombes, sector cercano a la América.

Por otra parte, ambas parcialidades exhibieron banderas robadas del tradicional rival como “trofeo” y se entonaron cánticos de asesinatos.

Además, la hinchada tricolor tiró pirotecnia hacia la cancha durante y después del partido.

