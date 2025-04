Dirigente de Nacional sobre Carrasco: “No hay que contratar al técnico que quiere la masa”

Fútbol uruguayo

No hay voz del pueblo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Alex Saúl, segundo vicepresidente de Nacional, aseguró que el equipo pasa por un “momento de cambio de energía” luego de la derrota ante Juventud, que consideró una “película de terror”.

“El equipo quedó a seis puntos y quedan 15 por jugar; si hacemos los 15, vamos a pelear”, afirmó el directivo en Quiero fútbol de radio Sport 890 AM, y se refirió al nuevo entrenador albo, Pablo Peirano.

Saúl contó que Peirano “no era el primer nombre ni mucho menos”, aunque “ya estaba en carpeta” y la dirigencia lo había “pensado”. “Estaba en el radar y era la segunda opción”, dijo.

“Flavio [Perchman] quería traer desde la campaña electoral a Jadson [Viera], pero no era el momento. Era un problema para él y para el club”, comentó el directivo acerca de por qué no llegó el DT de Boston River al Tricolor.

Sobre Alexander Medina, otro de los técnicos a los que llamó Perchman y finalmente no terminó llegando, declaró: “No fue el día ni el momento. Si hubiese sido diez días antes, era otra cosa, pero habiéndolo llamado el mismo día, era complicado”.

Por último, Saúl se refirió a Juan Ramón Carrasco, un entrenador pedido por parte de la hinchada tricolor, pero que “no fue candidato”, y aclaró que “en su momento” él fue “a la casa” y lo trajo al DT años atrás.

“Muchos dirigentes no estaban de acuerdo, ni se habló en directiva. Tampoco creo que haya que contratar al técnico que la masa quiera. No me parece que corresponda”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy