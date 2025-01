Fútbol uruguayo

Dirigente de Nacional: “Leo Fernández volvió a demostrar que no es un jugador de clásicos”

El dirigente tricolor, Javier Gomensoro, se refirió al triunfo clásico de los albos que “los mantiene en racha” ante su tradicional rival y analizó la actuación de Leonardo Fernández y concluyó: “estos partidos no le quedan cómodos”.

Gomensoro, entrevistado en el programa Esto es Fútbol (Carve Deportiva 10.10 AM) comenzó hablando del triunfo 3-1 de Nacional sobre los carboneros en el choque amistoso del Centenario: “De estos partidos no se puede sacar conclusiones definitivas sea cual sea el resultado, pero si es importante ganar. Tenemos el valor que estamos en una racha donde no perdemos hace muchos clásicos y sirve para consolidar un temperamento ganador”.

“No nos podemos confiar por haber triunfado, hay que completar los fichajes proyectados y mejorar”, dijo más tarde y resaltó el cuerpo técnico que encabeza Martín Lasarte del que expresó: “Es de primerísimo nivel, con espalda dentro y fuera del club, en trayectoria, conocimiento, trabajo e identificación. Todos estamos muy unidos y fuertes y el valor de esta victoria de tranquilidad”.

“Este 2025 vislumbro un Uruguayo muy parecido al del año pasado, con los dos grandes despegados, en un mano a mano. Nacional está bastante bien en caso todas las posiciones en el campo faltando quizás un extremo por izquierda y algo en el mediocampo, dejando lugar para los juveniles del club también”, agregó.

Figura rival

Gomensoro también hizo un punto y aparte para hablar de la “súper millonaria” inversión de Peñarol por Leonardo Fernández un jugador que reflexionó, “no funciona” en los clásicos.

“Es un disparate lo que hicieron los de enfrente con esa inversión”, contó y fue a más: “El lunes volvió a demostrar que no es un jugador clásico y ojalá no lo siga siendo”.

“Él hizo un gol bárbaro en la final del Intermedio, pero en el mismo partido erró dos penales y Nacional ganó el torneo. Hay que ver el global, porque en los otros partidos clásicos fue un desastre”.

“Para invertir ese dinero tendría que ser un futbolista inmancable, despegado por completo y eso hasta ahora no pasó. En el Uruguayo pasado fue decisivo en varios cotejos, eso no se desconoce, pero también es cierto que hay futbolistas que los clásicos no le quedan cómodos”.

“Desde nuestro lugar no hubiéramos hecho un esfuerzo de ese tipo por un jugador que da esto. No es desconocerlo, insisto, porque es un muy bueno jugador, pero nunca se invirtió esa plata en el futbol uruguayo”, cerró.

