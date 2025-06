Directivos de Nacional contra Ruglio por arbitraje: “Ven la fea y empiezan a llorar”

Fútbol uruguayo

Los dirigentes de Nacional salieron al cruce de Juan Ignacio Ruglio luego de Peñarol solicitara una reunión de carácter urgente con el Colegio de Árbitros tras la actuación de Javier Feres este fin de semana en el partido entre aurinegros y River Plate.

“Lo mismo de cada campeonato. Ayer ‘echales hasta que ganen’. Hoy [domingo] le da en la mano pero no es penal. El 100% de los campeonatos los empujan; no falla”, escribió Ruglio este domingo a través de un estado de WhatsApp, en el que, además de referirse al encuentro del Mirasol, apuntó al hecho de que Racing terminara con ocho jugadores el sábado ante Nacional.

Tras esto, el dirigente bolsilludo Antonio Palma le respondió a Ruglio con otro estado: “Todos los años lo mismo…Cuando se la ven fea, empiezan a llorar”.

Por su parte, el tesorero y también directivo tricolor Federico Britos también se refirió a estos hechos en el programa Quiero fútbol de radio Sport 890 AM. “De nuevo quiere instalar un relato, que ya venía instalando en los últimos años, de que a Nacional lo llevan de la mano”, aseguró.

“Nacional no va a mirar para el costado como si no hubiese pasado nada, cuando el presidente de Peñarol dice que ellos son todo el tiempo los perjudicados. Ese relato hay que cortarlo. No me puedo quedar callado si veo que alguien de peso político quiere incidir en los derechos de mi club. Es un modo operanding que ha manejado en los últimos campeonatos. Por más de que todos sepamos que es un relato, si vos lo dejás pasar empieza a haber presión en los árbitros”, dijo Britos.

