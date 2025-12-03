Diego Romero y el penal que pidió Peñarol: “estaba tranquilo porque no lo iban a cobrar”

Fútbol uruguayo

“Fue un año muy duro, complicado y lindo, que por suerte pudimos terminarlo de la mejor manera posible”, valoró Diego Romero, lateral izquierdo de Nacional, tres días después de coronarse campeón en la final frente a Peñarol. “El plantel tenía claro lo que quería”, destacó en diálogo con el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Queríamos salir campeones y fuimos a buscarlo, tanto en el Campeón del Siglo como en la cancha nuestra, donde no podíamos fallar. Sabíamos que iba a ser un partido largo, cerrado, por lo que se jugaba. Salimos desde el primer minuto a buscarlo y fuimos para adelante todo el partido. Quisimos ganarlo”, valoró.

“Christian Ebere se merecía ese gol por las cosas que ha pasado. Fue un final muy lindo para él y para todos”, dijo Romero, quien fue protagonista de la jugada más polémica de la tarde a los 10’, cuando le pateó un botín a Leonardo Fernández, una falta por la que todo Peñarol reclamó un penal que para el árbitro Gustavo Tejera no fue.

El penal y el futuro

“Estaba tranquilo. Sabía que se podía revisar, pero no fue penal porque es un contacto de partido, como hay un millón. Era obvio que Leo se iba a quedar tirado para que la revisaran, pero estaba tranquilo porque no lo iban a cobrar”, dijo Romero. “Fuimos los dos a disputar la pelota y fue un contacto de fútbol en un deporte de contacto”, añadió.

Sobre su futuro, contó que está “a préstamo hasta el 31 de diciembre y debería volver a Deportivo Maldonado”, donde tiene contrato hasta mediados de 2027. “Si me preguntás, es obvio; Nacional toda la vida”, dijo, y reconoció que tuvo opciones de irse a en julio, pero optó por quedarse a pesar de que “no estaba teniendo los minutos necesarios”.

“Había clubes interesados en los que iba a tener ese rodaje que tenía en Deportivo Maldonado, pero me planté firme y le dije a mi representante que quería quedarme. No quería que mi paso por Nacional fuera de seis meses y nada más. Quería completar mi año, terminar de otra manea y cumplir mi sueño”, indicó.

“En ese momento tuve una charla con Pablo Peirano y le dije cuál era mi situación para saber si tenía pensado contar conmigo. Si no era así, lo aceptaba, pero me dijo que iba a tenerme en cuenta y no lo pensé más. Ahí le dije a mi representante que me quedaba”, concluyó Romero, por quien Nacional tiene una opción de compra por 400.000 dólares.

