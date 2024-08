Diego Polenta sufrió un “traumatismo de cráneo” y tuvo que ser suturado por corte

Fútbol uruguayo

Este domingo, Nacional empató agónicamente 3-3 con River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi, pero más allá del resultado negativo, que no le permitió acortar distancias con Peñarol en la tabla Anual, sufrió la mala noticia de la salida de Diego Polenta, que se retiró con un corte en la cabeza.

El capitán, que anoche le cedió la cinta a Sebastián Coates, quien fue titular, ingresó para el segundo tiempo, pero a los 71 minutos, en su afán por rechazar un balón, se barrió y le quitó la pelota a Juan Quintana, quien, involuntariamente, golpeó la cabeza del zaguero con su rodilla, provocándole un corte.

Polenta tuvo que dejar la cancha vendado y fue trasladado a un centro médico para realizarle estudios. “Fue un cortecito; eso me dijeron, pero creo que no es de entidad. Estaba un poquito mareado. Esperemos que no sea nada”, dijo Martín Lasarte, director técnico del Tricolor, una vez finalizado el encuentro en conferencia de prensa.

Horas más tarde, el club emitió un comunicado en el que detalló la situación de su capitán: “Sufrió un traumatismo de cráneo con herida cortante sin pérdida de conocimiento. Se le suturó la herida y se la realizó una tomografía que tuvo un resultado normal”. De esta manera, todo indica que estará apto para jugar el próximo jueves en Brasil contra San Pablo por Copa Libertadores.

?? Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football.



¡Arriba, capitán! ????#ElClubGigante ?????? pic.twitter.com/EQ8bNi7nqh — Nacional (@Nacional) August 19, 2024

