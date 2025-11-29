Fútbol Internacional

Diego Latorre y su afirmación sobre De Arrascaeta: “Es el mejor jugador de Sudamérica”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El otrora talentoso jugador de fútbol y actual comentarista de la cadena ESPN, Diego Latorre, se deshizo en elogios a la temporada de Giorgian De Arrascaeta en la previa a la final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras en Lima.

En su análisis del Mengão, Gambetita fue mencionando distintos puntos altos hasta llegar al uruguayo al que destacó: “Es el mejor jugador de Sudamérica”.

“¿Tanto, le parece?”, le consultó el relator Mariano Closs para que ampliara su conceptos y dijo: “No es una impresión personal solo personal, lo demuestra en cancha y lo sostienen todos los que siguen el fútbol brasileño”.

“Está teniendo una temporada en la que está rayando la perfección”, dijo, para sostener: “Quizás el mejor De Arrascaeta se vio en el fútbol norteño, aunque en la Copa tuvo partidos determinantes”.

“Si Flamengo está por ser campeón en Brasileirão, es gracias a Giorgian De Arrascaeta”, terminó destacando el comentarista.

Los rubro-negros tienen 75 puntos y son líderes, seguidos de Palmeiras que tienen 70, Cruzeiro con 68 y Mirassol con 63, todo con dos fechas para el final.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy