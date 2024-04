Diego Godín afirmó que Uruguay “está para pelear la Copa América” y ensalzó a Tabárez

Selección

Diego Godín, el futbolista que más partidos jugó con la selección uruguaya (141), dijo este jueves que la Celeste “está para pelear la Copa América”, que se disputará en Estados Unidos en junio y julio próximos.

“Uruguay está para pelear la Copa América y los partidos de clasificación lo marcan. A cada Copa que va, ya sea Mundial o Copa América, va a pelearla, y eso lo marca nuestra historia y nuestros títulos, y esta no va a ser excepción. Veo a un equipo para poder ser campeón”, declaró el exzaguero que ganó la Copa América de 2011, en el homenaje que le brindó la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, en el que militó, en el auditorio del Estadio Cívitas Metropolitano.

Godín destacó que la selección charrúa tiene “una plantilla joven, con mucha pierna, ganas y hambre”. “Todos sus futbolistas están en un gran nivel, la mayoría de ellos jugando en grandísimos equipos de Europa”, subrayó, y ensalzó a Óscar Washington Tabárez como uno de los entrenadores que más le han marcado.

“Uno de los que más me ha marcado es Tabárez. Pasé 18 años con él en la selección y nuestra relación va más allá de lo futbolístico. Cada vez que puedo, lo llamo y hablo con él, porque para mí el Maestro fue como un padre, un amigo y un consejero. Me conoce prácticamente desde mis inicios profesionales y nos tenemos un respeto mutuo, y el aprendizaje que me llevo de él es muchísimo”, aseguró.

Godín, que reconoció que su gol más importante con la selección fue el que metió contra Italia en la fase de grupos del Mundial de Brasil de 2014, que les dio la clasificación para cuartos, recordó el gran Mundial que hicieron en Sudáfrica 2010, en el que acabaron en cuarto lugar. “En Sudáfrica hicimos un gran Mundial y el país lo vivió como una victoria. Nos recibieron como campeones. Jugar en la selección es algo muy bonito por el sentido de pertenencia que tenemos y porque todos los jugadores aman ir con la selección”, indicó.

