Fútbol uruguayo

Diego García y su mensaje de agradecimiento a Peñarol: “Me hicieron una persona muy feliz”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Diego García, exjugador de Peñarol y condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal en La Plata, Argentina, utilizó sus redes sociales para agradecer por su pasaje en Peñarol: "Donde me hicieron una persona muy feliz".

“Carboneras, carboneros solo me queda decirles gracias”, escribió el Demonio en su cuenta de Instagram, una publicación que acompañó con un video de sus mejores momentos en los carboneros.

“Me voy lleno de momentos hermosos, aprendizajes y personas increíbles que siempre van a estar en mi corazón. Gracias a la gente de cocina, cuerpo médico, utileros y gente de Los Aromos”, explicó.

“Gracias a mis compañeros por los momentos vividos, por las risas en el día a día, por los mates en el fogón los días de concentración. Gracias por permitirme cumplir el sueño de defender la camiseta amarilla y negra. Por momentos haciéndolo bien, en otros no tanto pero siempre entregándome por completo por el escudo que llevaba en el pecho, el escudo más hermoso de todos”, señaló.

“Cierro una etapa que me va marcar para toda la vida. Gracias Peñarol, me hicieron una persona muy feliz”, finalizó.

El extremo, ahora de 28 años, llegó al Carbonero con un “contrato atípico” y el club manejó “las previsiones del caso con la Secretaría de Género”. “Frente a cualquier avance” que tuviera el proceso judicial, el vínculo se rescindiría. Tras la sentencia, García fue desvinculado de Peñarol.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy