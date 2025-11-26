Fútbol uruguayo

Diego García se expresó tras su condena: “Hasta que no salga la verdad no voy a parar”

El exjugador de Peñarol, Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal en La Plata, Argentina, utilizó sus redes sociales para colocar una publicación en la que establece: “Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar”

“A veces la vida te pone en batallas que no merecías y te hiere con golpes que no buscaste. Pero incluso ahí, donde el dolor pesa y la injusticia confunde, uno descubre de qué está hecho”, comienza diciendo el texto que colocó el futbolista en su Instagram.

“Hoy sé que la paz no se negocia y quien camina con la conciencia tranquila y el corazón limpio siempre termina encontrando luz. Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar”, argumenta luego.

“Pero incluso en medio de esa injusticia, no pienso entregarme, no pienso rendirme, porque si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó. Y hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia”, advierte sobre su proceder en adelante.

“Enfrenté miradas que no merecía, soporté comentarios que me duelen y muchísimo. Pero rendirme jamás. Como lo llevo tatuado en mi pierna: ‘Solo los fuertes saben esperar’”, agrega más tarde.

“Gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en estos años tan difíciles. A los que me juzgaron sin conocerme, sin conocer la verdad, no guardo rencor. Y a ellos también les digo gracias por hacerme descubrir una versión de mí que no sabía que existía”, cerró.

Palabras de su novia

La que también se manifestó en redes sociales fue la actual pareja de Diego García, Sofía Costa, que colocó dos historias expresando su sentir sobre todo lo sucedido.

“Hoy me pregunto: ¿Dónde está la justicia? Qué injusto todo, condenar a alguien sin ninguna prueba, Ninguna”, comienza diciendo el texto que también publicó en Instagram.

“Una persona que no tiene nada a su favor, ni siquiera su relato, el cual lo cambió más de tres veces, ni sus propias amigas avalaron su declaración, las pericias psicológicas y psiquiátricas le salieron mal, constatando que su relato fue actuado y ensayado, se negó a realizarse pruebas médicas y así puedo seguir poniendo millones de cosas”, mencionó sobre el juicio y sus instancias.

“Pero un juez decidió condenar a una persona inocente sin dar ninguna explicación del porqué y sin tener nada para condenarlo, pero igual lo hizo, así parece que se maneja la justicia acá”, dijo sobre Argentina, para decir: “No solo se condenó a una persona, sino también a su familia, amigos, a todos. Nos arruinaron la vida para siempre”.

“Confío en que en esta vida todo vuelve y ojalá a esta persona la vida se encargue de devolverle todo el mal que nos está causando”, cerró diciendo.

