Diego Alonso fue confirmado como nuevo director técnico del Panathinaikos

Panathinaikos anunció la contratación del entrenador uruguayo Diego Alonso, quien llega para sustituir en el cargo a Christos Kontis. La obtención de la Copa de Grecia no le alcanzó a quien asumió como interino por dos partidos para permanecer al frente del plantel.

Antes de Kontis, el que estuvo a cargo de la conducción del equipo verde fue Fatih Terim, turco de 70 años que asumió en diciembre de 2023 y que no pudo cambiar el rumbo de una temporada que empezó mal y terminó con un pobre cuarto puesto, fuera de copas europeas y a ocho puntos del campeón PAOK.

Panathinaikos es el segundo club griego en cantidad de títulos, solo superado por Olympiacos, y no se proclama campeón de liga desde la temporada 2009/10, cuando logró su 20ª corona. Luego fue subcampeón en cinco oportunidades.

Según anunció el club, que presentó al Tornado con una extensa biografía de su carrera como jugador y entrenador, el contrato suscrito por las partes de por las próximas dos temporadas.

El último trabajo de Diego Alonso a nivel de clubes duró poco más de dos meses, entre octubre y diciembre de 2023, cuando estuvo al frente de Sevilla hasta ser cesado por malos resultados.



