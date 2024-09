Diego Aguirre y el duelo ante Flamengo en Copa: “Tenemos que sobrevivir al Maracaná”

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, se refirió al duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante Flamengo y aseguró: “Tenemos que sobrevivir al Maracaná”.

Aguirre, entrevistado en el programa “Fútbol a lo Peñarol” (Del Molino FM, 89.3), fue consultado sobre su duelo con el Mengão y aseguró: “El tema motivación de la Copa es total por parte del plantel. Los jugadores salen enfocados desde el primer minuto a darlo todo”.

“Será un partido de 180 minutos, que estarán claramente divididos en dos tiempos de noventa minutos, uno en el Maracaná [ida] y otro en el Campeón del Siglo [vuelta]”, expresó, para analizar: “Nosotros tenemos que sobrevivir en Río, obviamente sería bueno ganar o empatar, pero volver hasta un gol abajo no lo veo tan negativo”.

Y consultado sobre su afirmación de “sobrevivir” en el duelo de visitante, especificó: “Quiero decir traer un buen resultado, no comerte una goleada que te deje lejos. No es salir a defender, como pudo pasar puntualmente en La Paz [The Strongest], eso sería muy riesgoso. Respetando muchísimo a nuestro rival tenemos que intentar jugar, plantarnos y buscar el arco rival”.

“Es un gran equipo y lo podés agarrar en una noche inspirada y son complicadísimos”, dijo sobre los dirigidos por Tité y amplió: “Ellos tienen más calidad y mucho mejor plantel”.

“La Copa te encadila y te hace soñar cosas muy lindas, pero también es muy peligroso porque no podemos descuidar el Uruguayo”, dijo pero aclaró: “Ese trabajo de convicción y confianza ya está, no hay que tocar nada, estamos todos deseando que llegue ese duelo”.

Por último, al ser consultado de los ocho equipos que siguen adelante en la Libertadores cuál ve con más chances de salir campeón, fue claro: “El favorito a ganar la Libertadores seguro que no es Peñarol”.

El equipo mirasol visitará a Flamengo en el Maracaná el jueves 19 y la revancha será el jueves 26 de setiembre en el Campeón del Siglo, ambos partidos desde las 19 horas.



