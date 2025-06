Diego Aguirre tras el 2-0 de Peñarol: “a veces sacás un resultado sin merecerlo tanto”

Fútbol uruguayo

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, explicó tras el 2-0 sobre Wanderers que hizo cinco cambios en la alineación respecto a la derrota ante Liverpool porque venía de “dos partidos en cuatro días”. “Administramos un poco las cargas”, explicó, consciente de estar asumiendo “algún riesgo en el rendimiento del equipo”.

“Fue una decisión también para dar oportunidades a algún otro jugador. Era posible, como pasó, que el equipo no estuviera fino y no hiciéramos un buen partido. Es parte de las cosas que suceden”, dijo, y no se mostró demasiado preocupado por la imprecisión de sus dirigidos a la hora de pasar la pelota: “Tuvimos una mala tarde y listo. No es para profundizar mucho, ni siquiera en este partido”.

“Fue un partido en el que Wanderers jugó bien. Lo vi bien de verdad. En el primer tiempo por momentos nos controló y generó mejores cosas que nosotros. Tuvimos la fortuna de hacer el gol y eso cambió. Hicimos los goles al final del primer tiempo y al comienzo del segundo, lo que por ahí definió las cosas. Pero el trámite fue durísimo. A veces sacás un resultado sin merecerlo tanto”, analizó.

“A veces tenés partidos muy buenos y otros no tanto, y en otros las cosas no salen como querés. Esto es largo y es normal tener algún altibajo en los rendimientos. Había que ganar y se consiguió. Las críticas iban a ser mucho más duras si no ganábamos. Es parte de los riesgos que asumimos pensando en lo mejor para ahora y para más adelante”, señaló.

Una alineación que no se repite y lo que viene

Aclaró que Maximiliano Olivera y Javier Méndez, quienes no fueron convocados, “están bien”, evitó hablar de la polémica sobre los arbitrajes que se generó en la semana y dijo que “no hay novedades” respecto a la permanencia o salida de ningún jugador. “Creo que novedades habrá cuando termine el Intermedio”, indicó.

Sobre el hecho de no haber repetido una alineación de un partido a otro en todo el primer semestre, reconoció que “capaz que lo ideal es tener un equipo y sostenerlo, pero hay una cantidad de razones” por las que no lo hizo, “siempre buscando las mejores alternativas y queriendo que el equipo mejore”.

“Es verdad que está terminando esta primera parte del año y hemos tenido momentos buenos y no tan buenos. Fuimos bastante irregulares. Esperamos terminar de la mejor forma este Torneo Intermedio y después tendremos bien marcado un parate y un comienzo de una segunda etapa que será totalmente decisiva con cosas muy motivantes y muy lindas que tenemos que jugar. Espero una mejor versión del equipo y que podamos sostener más regularidad en todos los partidos. Confío en que pueda ser así”, dijo.

Sobre el objetivo de dar caza a Nacional en la Tabla Anual, dijo que hay que “ir partido a partido, tratando de ganar”. “Si podemos alcanzar la Anual, bien. Nos obliga a ganar el Clausura. Tener que ganar un campeonato son cosas normales. Va a ser un objetivo. Es verdad que está la copa [Libertadores] y te puede distraer un poco, pero en la medida que avancemos. Hay que ver lo que va sucediendo. No podemos descuidar lo local, por más que tenemos una gran ilusión con ese cruce de octavos de final de la copa. Es obvio que todos estamos pensando en eso”, concluyó.

