Diego Aguirre sobre Randall, la forma física de Lucas Hernández y la ilusión copera

Diego Aguirre dialogó con el espacio de X (antes Twitter) creado por el sitio partidario Padre y Decano, que contó con la participación de hinchas que realizaron preguntas al entrenador de Peñarol. Sin pelos en la lengua, la Fiera respondió sobre algunos asuntos con más soltura que en las habituales conferencias de prensa y no eludió la pregunta sobre la Copa Libertadores.

“Es imposible para mí no ilusionarme y que no piense en que hay una Copa Libertadores para jugar. Estaría mintiendo. Queremos ser campeones uruguayos, que es importante, pero queremos competir en la Copa. Sabemos que es muy difícil, pero tenemos esa ilusión de hacer una buena Copa y ojalá pueda pasar”, expresó, y relativizó el rendimiento de sus dirigidos en el amistoso del domingo ante Newell’s Old Boys, que “ni se puede analizar”.

Olvidar el 2023: “Fue un desastre”

“Estamos trabajando mucho, y vamos a tener un equipo que va a competir y va a darlo todo para volver a estar en la disputa. Y vivirlo con la emoción y lo que significa para toda la gente. Son muchos años de frustraciones y malos resultados, pero ojalá podamos superar eso. Lo que más quiero es darles una alegría gigantesca”, comentó y, al mismo tiempo, pidió a los hinchas “tiempo y paciencia” para ver en cancha un equipo que los identifique.

“Cuando digo que quiero que el hincha se vuelva a sentir identificado, es para que no volvamos a vivir lo de los últimos 20 días, cuando no fuimos Peñarol. No éramos un equipo que presionara, que vibrara, ni que generara situaciones. No era un equipo que, aun perdiendo, te metiera abajo del arco. Es lo que tiene que volver a pasar. Cuando hablo de que el hincha se identifique con el equipo, no es desde lo táctico, es desde lo intenso, que te emocione. Hasta que puedas perder, pero metiendo al rival abajo del arco. Esas cosas no están pasando. Siento que Peñarol tiene que volver a ser Peñarol”, afirmó.

“Esperen un poquito para ver el equipo que realmente tiene Peñarol. Ahora se ha cambiado mucho. Olvidemos el año pasado, que fue un desastre. Se fueron 13 o 14 jugadores y viene la misma cantidad. Son muchos, y hay que buscar un funcionamiento y una forma táctica. En una semana no podemos estar diciendo ‘qué bien que andamos’ o ‘qué mal que andamos’. Es normal que haya altibajos, pero tenemos un tiempo prudencial para el inicio de la competencia. Ahí esperemos que se vea algo mucho mejor de lo que se ha visto”, señaló.

Abel Hernández y Gastón Ramírez: dos viejos conocidos

Consultado por la chance de que vuelva Abel Hernández, no confirmó ni descartó nada, y dijo tener “mucho respeto por él”. “Es una persona que quiero mucho y un gran jugador. Lo tuve en la selección sub-20 [en 2009], cuando era un chiquilín que recién empezaba, y generamos una relación muy linda. No quiero hablar más de ese tema porque puede dar lugar a malas interpretaciones”, agregó.

Sobre Gastón Ramírez, lo definió como “un tremendo jugador, que tiene una trayectoria impresionante, con ocho años en Italia y cinco en Inglaterra”. “Tal vez sea el jugador de más trayectoria en el plantel. A veces la trayectoria no alcanza si no tenés un buen momento, y Gastón ha sufrido en los últimos dos años alguna lesión y no ha tenido tanta continuidad”, reconoció, pero igualmente se ilusiona con él.

“Está el desafío de él y el mío de encontrar nuevamente al mejor Gastón. Creo que eso va a pasar y nos va a ayudar mucho, porque la calidad que tiene, seguramente, la va a sumar. Lo veo muy motivado y contento de estar nuevamente en Peñarol. Lo quiero ayudar a encontrar al Gastón que vimos muchas veces, al que jugó un Mundial por un Uruguay y al que tuvo momentos buenísimos en Peñarol en 2010, cuando fuimos campeones. Hay que esperarlo un poquito”, sostuvo.

Randall Rodríguez, De Ritis y la forma de Lucas Hernández

Sobre Randall Rodríguez, recordó que está en la selección sub-23 y “hay que esperarlo”. “En la medida que se gane su oportunidad, la tendrá. Es una respuesta un poco complicada porque yo tampoco entendía mucho qué pasaba, pero hay algunas cosas internas y de manejo. No me voy a extender demasiado. Ojalá venga motivado, en forma, y dispuesto a pelear un lugar para que pueda tener sus minutos, porque está mereciéndolos. Sin dudas es un gran arquero”, dijo.

“De Ritis no ha tenido esa misma consideración y estamos manejando que tenga minutos en otro equipo para que demuestre su nivel y pueda volver”, agregó sobre el lateral izquierdo juvenil, y siguiendo con ese puesto se refirió a Lucas Hernández cuando le preguntaron por su forma física, que a la luz de los ojos dista mucho de ser la ideal.

“Por ese problema de Lucas incorporamos un lateral izquierdo como Diego Sosa, que es un buen jugador y podrá cumplir de buena forma, y Lucas quedó rezagado, en un segundo plano. Dependerá del rendimiento que muestre y de la evolución física que pueda tener. Estamos preocupados por eso y lo hablamos con él. Se está esforzando mucho, y esperamos que pueda volver a su mejor estado físico para que pueda volver a jugar 90 minutos”, explicó.

“Lucas está trabajando bien y estamos encima de él con el tema de la nutricionista. Ahí está el tema de la voluntad y lo que el jugador tiene que hacer”, concluyó Aguirre.

