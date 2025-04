Diego Aguirre: la semana de los nueve puntos y la necesidad de “subir más el nivel”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, destacó las tres victorias al hilo de los carboneros y el crecimiento en el juego ante Miramar Misiones pero advirtió: “Hay que levantar más el nivel”.

Aguirre, en conferencia de prensa, detalló: “La verdad que después de haber tenido duras derrotas, logramos tener una semana de nueve puntos en tres partidos, algo que necesitábamos. Se va ganando en confianza, los rendimientos individuales están mejor y ahí vamos”.

“Hay que seguir trabajando y preparando este cierre de la primera mitad del año donde hay cosas importantes por jugar”, añadió, para argumentar: “Hay una tabla anual donde queremos terminar bien para pensar en ganarla a final de temporada y además está el gran sueño y objetivo que tenemos todos de pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores”.

“Estamos mejor, realmente lo estamos”, confesó, y continuó: “Las cosas no son de un día para el otro, no es sencillo, todos sabemos que habíamos caído en un bajón futbolístico y emocional, pero así te empezás a recuperar y los jugadores vuelven a mostrar porqué están acá. De a poquito, es comenzar a sentirnos más seguros y además siempre es lindo ganar”.

Pero no dudó en advertir con claridad: “Precisamos jugar mejor, necesitamos crecer más. El equipo tiene calidad suficiente para hacerlo y si queremos pensar en cosas importantes, el nivel tiene que seguir levantando, principalmente para clasificar en la Copa”.

“Lo que más queremos es que el equipo se sienta seguro, que sea protagonista y para eso necesitamos que los futbolistas de mucha calidad que tenemos encuentren su mejor juego. Creo que de a poco se va logrando”, reflexionó.

“En todos los partidos estoy probando alguna cosa diferente, ya que no hay otra forma de evaluar los jugadores, eso implica tomar algunos riesgos, pero estamos pensando un poco a futuro”, señaló, para decir: “Tenemos que ponernos metas como no recibir goles, ser más compactos, presionar todos juntos, generar opciones y no errar muchas oportunidades”.

“Tenemos como gran objetivo pasar la fase de Libertadores, entonces la exigencia será mayor. Con todo respeto lo digo, pero cuando tengamos que enfrentar a Olimpia o Vélez en el CDS tenemos que estar en un nivel más alto para pensar en ganar, estar mucho mejor. Para eso hay que encontrar que el equipo genere y fluya”, añadió.

“Hay mucho de mental también por eso la semana de nueve puntos es buenísima y nos va a afirmar rumbo a esta etapa final de semestre para saber si el comienzo de año fue bueno o no. Pasa mucho con lo que suceda en la Copa”, dijo y concluyó: “Un muy mal comienzo no te quita la posibilidad de que podamos ser campeones o tener un gran año”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy