Diego Aguirre: Su relación con Ruglio, el nueve extranjero y su conformidad con las altas

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, dio una extensa conferencia de prensa en la que mostró su conformidad con las altas que sumó el club para la presente temporada, confirmó la llegada de los zagueros Matías de los Santos y Guzmán Rodríguez, así como informó que se está trabajando en la llegada de un nueve del exterior.

Aguirre, en la conferencia, comenzó refiriéndose a su evaluación de lo que alcanzaron los carboneros en el actual período de pases, y mencionó: “Fue una situación fuera de la normal porque muchos jugadores se fueron, 13 en total, y hasta ahora, con las confirmaciones de Matías de los Santos, Guzmán Rodríguez y Leonardo Sequeira, son 13 los que se han integrado”.

“Están siendo buenas las contrataciones”, aseveró, para luego ampliar: “Algunas fueron difíciles, otras opciones no pudieron llegar, pero estoy conforme porque llegaron jugadores que pedí, quería, y seguramente van a rendir en buen nivel. Venimos muy bien”.

Consultado específicamente sobre los zagueros De los Santos y Rodríguez, que aún no habían sido oficializados por la institución, afirmó: “Ya me los han confirmado, y ahora falta el número nueve, que es una posición bastante difícil porque son muy requeridos en el mercado”.

“Hay nombres que queríamos pero no pudimos acceder, o competir con equipos más fuertes”, dijo sobre el delantero de área, posición que considera clave reforzar. “Hay una posibilidad cierta que surgió en estos horas y se trabaja fuerte en eso. En los próximos días tendremos novedades”, mencionó.

De cerrarse esto, se completaría la nómina para este primer semestre: “Con eso quedaría el plantel completo. Trajimos jugadores, tal vez, sin tanto nombre, pero lo que quiero son rendimientos”.

Y cerró dando pistas sobre el nueve elegido: “Estamos mirando en el exterior, un extranjero. Surgió alguna posibilidad a nivel local que no llegó a buen puerto”. Para ser preguntado sobre su característica: “Espero que haga muchos goles”.

El camino

Aguirre, a la hora de hablar del comienzo del año con los clásicos amistosos, fue claro al decir: “Es lógico que los rendimientos no sean los ideales en estos momentos. Incorporamos tres zagueros entre ayer y hoy, por eso no podemos pedir que el equipo esté ensamblado o muestre en gran nivel con el poco tiempo que tienen con nosotros”.

“Transitamos un proceso de formación”, mencionó, para completar: “Incorporamos muy bien y vamos a ser muy competitivos. Nuestro objetivo son los torneos oficiales, no los amistosos”.

“Tenemos que trabajar mucho porque hay poco tiempo y lo necesitamos”, dijo, y lo valorizó: “Cuando cambiás prácticamente todo el equipo y traés uno nuevo, con jugadores que recién están arribando, es clave”.

Peñarol tendrá su primer duelo oficial el 5 de febrero, cuando choque con Boston River por la Copa Uruguay, sobre lo que el entrenador reflexionó: “Vamos a ir aprontando los futbolistas, y los que estén mejor, jugarán. Acá hay que pensar en todo el año”.

“Va a llegar un nueve recién en los próximos tres, cuatro o cinco días”, dijo, y confirmó: “Quiero preparar el equipo para el inicio del Apertura, con todas las incorporaciones, e iremos creciendo con el correr de los partidos”.

Unidad

La Fiera también fue consultado sobre algunos entredichos entre los dirigentes del club a nivel público y su afectación al trabajo diario: “No nos afecta. Tratamos de estar en nuestro búnker para preocuparnos y ocuparnos de hacer lo mejor para que el equipo funcione”.

“Debería haber más tranquilidad y unión, no está bueno ningún tipo de conflicto”, reconoció, para ir a más: “Hay que focalizarnos en el equipo y con los resultados, seguramente las cosas van a estar bien. No debutamos aún oficialmente, por lo cual no tiene lógica tanta inquietud”.

También hizo referencia a Leonardo Sequeira, jugador argentino que llega procedente de Everton de Chile: “Es un extremo que juega por los dos lados, algo que era una necesidad. Fue una negación que demoró unos quince días, así que estamos conformes y cubiertos en todas las posiciones”.

A su vez, valoró el trabajo de Agustín Alayes, nuevo director deportivo de la institución: “Es una muy buena incorporación. Está aportando y participando dentro de su adaptación al club. Con el correr de los días, y cuando se vaya sintiendo y conociendo lo que es Peñarol, tendrá más aporte”.

Y cerró diciendo sobre su ida y vuelta con Ignacio Ruglio, presidente de la institución: “Estamos trabajando muy bien. Sí me hubiera gustado que algunos jugadores llegaran, y pudieron ser posibles, pero después no se dieron. Me tengo que focalizar en los que sí lo hicieron, que hasta ahora son 13, lo que habla de un mercado bastante movido”.

“Trajimos jugadores importantes, no hay que minimizarlos, han llegado algunos de jerarquía y ahora hay que demostrarlo a la hora de competir”, finalizó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy