Después de tres meses, Juan Rodríguez debutó en Cagliari, que cayó con Napoli por copa

En setiembre pasado, Cagliari pagó unos 4.800.000 de dólares, más un millón en variables, a Peñarol por Juan Rodríguez. Y este miércoles, después de tres meses, el zaguero zurdo de 20 años hizo su debut oficial en el fútbol italiano.

El formado en el Carbonero fue titular por izquierda en el estadio Diego Armando Maradona frente a Napoli, que tuvo entre sus titulares a Mathías Olivera, por los octavos de final de la Copa Italia.

Napoli consiguió sobrevivir ante Cagliari (9-8 en los penales tras empatar 1-1), equipo que por un momento soñó con los cuartos de final.

La maldición del conjunto napolitano en los octavos de final se acabó tras varios años de desastre. Los partenopeos accedieron a los cuartos tras cuatro ediciones sin poder superar esa barrera.

Este año pareció que la historia iba a ser mucho más sencilla cuando Lorenzo Lucca se elevó en el minuto 28 para rematar de cabeza el centro de Antonio Vergara. Napoli materializó en ese momento toda su superioridad.

Monopolizó el dominio el combinado napolitano, pero sin éxito. Apareció Elia Caprile para desbaratar algunos ataques tímidos de los de Antonio Conte. Y cuando Scott McTominay, que entró en la segunda mitad, tuvo la oportunidad de sentenciar, su zurda le falló cuando tenía disparo claro desde dentro del área.

A los 61’, Riyad Idrissi ingresó por Juan Rodríguez. Y minutos después, a los 67’, el Cagliari encontró oro en un ataque que por un momento no pareció llegar a ningún lado. Gennaro Borrelli condujo desde el centro del campo con espacio, el balón se desvió y fue a parar a los pies de Sebastiano Esposito, quien no falló y empató el encuentro.

Olivera fue sustituido por Noa Lang a los 74’. Tras eso, e partido no sufrió modificaciones y ambos equipos se fueron a la definición por penales, en la que Napoli se impuso por 9-8.

