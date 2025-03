Desde Argentina hasta India: los goles de uruguayos que hubo por el mundo este viernes

Fútbol Internacional

Los uruguayos no decepcionan nunca y este viernes no fue la excepción. En Argentina, Franco Nicola fue protagonista en Atlético Tucumán, que no pudo en su visita a Platense y perdió 2-1 por la fecha 11 del torneo Apertura.

El atacante de 22 años formado en Montevideo City Torque y con pasaje por Liverpool marcó a los 38 minutos el empate transitorio. Fue su primer gol en el año, en siete partidos jugados.

El Decano no pudo aguantar el empate y un gol en contra de Guillermo Acosta le dio el triunfo al Calamar a los 77'. Con este resultado, el equipo tucumano se sitúa penúltimo en el grupo B con siete puntos, a cuatro de los puestos de clasificación a octavos de final.

PREPAREN, APUNTEN... ¡¡GOLAZO!! Tremendo misil de Franco Nicola para el 1-1 de Atlético Tucumán ante Platense.



En India el que sigue mojando es Maicol Cabrera, quien aportó un nuevo gol para Rajasthan United, que venció 3-1 a Delhi FC por la fecha 21 de la I-League, la Segunda División del país más poblado del mundo.

El delantero de 28 años colocó el 2-0 parcial para su equipo, que cuenta también con el ex Cerro y Nacional Lucas Rodríguez, quien ingresó sobre el final del partido.

Rajasthan United marcha quinta con 33 puntos, a cinco del líder Churchill Brothers, que tiene un partido menos. Asciende solo el primero y resta una fecha por jugarse.

