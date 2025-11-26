Derechos de televisión: más de 50 millones y cuatro empresas en carrera por dos lotes

Fútbol uruguayo

La licitación por la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo sigue su curso, con un retraso de casi una semana respecto a las fechas inicialmente previstas, y ya hay dos finalistas por los derechos de cable y dos por streaming.

Tenfield, que no ofertó por el cable, va decididamente por el streaming, y presentó una propuesta de poco menos del doble del piso de 8.500.000 que se estableció. La propuesta de Team Click SAS (Consorcio Entretenimiento Antel-Sports Media) sería levemente superior, pero corre con la desventaja de que Tenfield tendrá la posibilidad de igualar.

La empresa que tiene los derechos de televisión del fútbol uruguayo desde 1999 hasta el próximo 31 de diciembre no presentó oferta por el cable. Al no haber una propuesta global que supere las presentadas por los lotes por separado, no podrá igualar ese lote.

Los finalistas por el cable son el consorcio DirecTV-Torneos y el consorcio Telecom GSM Cono Sur (Grupo Clarín), que habrían ofertado apenas por encima del piso de 25 millones de dólares.

Como ya es un hecho que los derechos de cable y streaming estarán en distintas manos, se presentará un escenario complejo de competencia en términos de mercado.

El número global por las ofertas oscila entre 50 y 52 millones de dólares, cifra a la que habrá que restar siete millones por la producción, que se perfila para seguir a cargo de Tenfield.

Según el cronograma inicial del proceso de licitación, se inicia el proceso de negociación con los mejores oferentes, que pueden mejorar sus propuestas. El 5 de diciembre se le comunicará a Tenfield la posibilidad de igualar, que estará vigente hasta el 19. Tres días después se anunciarán por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol los nombres de los ganadores.

