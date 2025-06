Derechos de televisión: los pasos entre AUF y Tenfield, y el camino a la licitación

Fútbol uruguayo

La oferta que Tenfield realizó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los derechos de televisión del fútbol uruguayo, de 25 millones de dólares anuales y otros cinco por “derechos de merchandising”, fue un paso esperable en una hoja de ruta que viene cumpliendo los pasos previstos y que va camino a una licitación.

Luego de la segunda reunión entre autoridades de la AUF y la empresa que desde 1999 transmite los partidos del Campeonato Uruguayo, se acordó que llegaría una oferta concreta. Como en toda negociación, la propuesta inicial fue baja en relación a lo que pretende el vendedor, que marcó su postura de multiplicar los 17 millones al año (14 por derechos de TV y tres por merchandising) que hoy percibe.

Desde la AUF no se conformarán con menos de 47 millones en esta instancia, y desde Tenfield ya se dijo que “ese número es irreal”. Así lo expresó su asesor de gestión, Osvaldo Giménez, el pasado domingo en El polideportivo, y adelantó que no se llegaría a 30. Dentro de ese escenario, en la AUF se reunirán a evaluar la propuesta, pero es sabido que no se aceptará.

No se trasladará a los clubes

En medio de las conversaciones, siete clubes (Progreso, Miramar Misiones, Liverpool, Cerro, Cerro Largo, River Plate y Uruguay Montevideo) volvieron a exigir que la propuesta sea presentada ante un consejo de liga, que sería una instancia favorable a la empresa de Francisco Paco Casal. El Ejecutivo no accederá al pedido y seguirá negociando directamente.

La Unión de Clubes (afines a Tenfield) ha solicitado desde un principio que sean las instituciones deportivas las que negocien directamente el nuevo contrato a través de una liga, y pidieron una cautelar que impida a la entidad presidida por Ignacio Alonso seguir haciéndolo. Con la negativa del TAS, esa posición perdió fuerza y la AUF seguirá gestionando el nuevo contrato de televisión.

La propuesta se considerará insuficiente y habrá una nueva reunión el próximo lunes para seguir negociando “de buena fe”, como lo establece el contrato actual. De no llegar a un acuerdo antes del 4 de julio, el destino inevitable es el de la licitación, algo que viene impulsando la AUF con dichos y acciones hace ya varios meses. El llamado se daría el lunes 7 de julio, y desde la AUF confían en que hay por lo menos tres empresas interesadas.

La licitación parece inevitable

Tenfield sabe que debe presentarse a la licitación y ofertar, porque es la manera de mantener el derecho de igualar la mejor propuesta. De no presentarse, ya no dispondrá del derecho de igualación, una cláusula que ya no figurará en futuros contratos.

Con ingresos superiores a 65 millones de dólares en el período comprendido entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, desde la empresa se explicó que parte de esa facturación “es del básquetbol y el carnaval”, y que “hay que descontar los gastos”. Sea cual sea el número, tendrá que pagar más del doble de lo que abona actualmente para mantener los derechos.

Los estudios de mercado realizados por la AUF le hacen pensar en un producto por encima de los 47 millones, según datos aportados por una consultora, para el período de 2026/29. Aunque Tenfield no especificó la duración del contrato que propone, no puede ser por más de cuatro años, según el nuevo estatuto de la AUF, que además prohíbe cláusulas de igualación.

A su vez, en el ideal de la AUF está diversificar la venta: cable a una empresa y streaming a otra. Tenfield pretende los derechos totales. Las partes están lejos, no solo en los números, pero seguirán hablando para cumplir con formalismos de contrato antes del proceso licitatorio.

