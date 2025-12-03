Derechos de TV del fútbol uruguayo: DirecTV-Torneos y Tenfield, ganadores de la licitación

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Expiró el plazo para mejorar las ofertas de las empresas finalistas por los derechos comerciales del fútbol uruguayo para el período 2026-29 y los nombres de las ganadoras serán anunciadas oficialmente entre jueves y viernes por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Según adelantó el programa Hora 25 de radio Oriental, el monto global a repartir por la suma de los distintos lotes, descontando los siete millones por concepto de gastos de producción, será de 55 millones de dólares al año.

El consorcio DirecTV-Torneos hizo una propuesta más alta respecto al consorcio Telecom GSM Cono Sur (Grupo Clarín) para la televisión por cable, por lo que se quedará con unos derechos que tenían un piso de 25 millones de dólares.

Tenfield no tendrá oportunidad de igualar esa propuesta ya que no se presentó a ese lote. Podía ejecutar la cláusula de igualación si había una oferta global que superara la suma de los máximos de las ofertas por lote, pero no la hubo.

Lo que sí mantendrá la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo desde julio de 1999 hasta el 31 de diciembre es la producción de las transmisiones y los derechos de streaming, por los que pujaba con Team Click SAS (Consorcio Entretenimiento Antel-Sports Media) tras haber ofertado más del doble del piso de 8.500.000 de dólares que se estableció.

Tenfield emitirá el fútbol a través de la plataforma Fix, y tendrá la potestad de vender los derechos de streaming a las empresas que estén interesadas en adquirirlos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy