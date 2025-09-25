Fútbol uruguayo

Derechos de TV: Cerro cambió su postura y sorprendió a varios con su voto en la AUF

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Una de las sorpresas que se dio en la votación del pliego de condiciones para la licitación de los derechos de TV en el marco del Consejo del Fútbol Profesional en las instalaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la protagonizó Cerro.

El club albiceleste, históricamente vinculado a Tenfield, era uno de los que había cierto manto de duda en lo previo a si acompañaría la propuesta que lideraba el Comité Ejecutivo de Alonso, presidencia que cuestionaron en el último tiempo, o por el contrario se sumaría a los que votaron en contra.

A la hora de la votación que salió 33 a 13 a favor de la aprobación, cada club expresaba su posición y podía dar su posición, con la sorpresa para muchos que la institución decidió acompañar a la opción ganadora.

Alfredo Jaureguiverry, presidente del club, a la hora de sufragar, comentó: “Tuvimos dos profesionales, uno en la parte comercial y otro en la jurídica [para estudiar el pliego]. Al principio no fue muy bien aceptado como vino”.

“Al final Cerro vio que no va a estar conforme con el 100% del mismo pero hay cosas fundamentales para nuestra institución, que nos benefician mucho”, dijo para completar: “Entonces Cerro va acompañar este pliego afirmativamente”.

