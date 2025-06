Delegado de Peñarol durísimo con el arbitraje: “No todos compiten con las mismas reglas”

Fútbol uruguayo

El delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, Julio Trostchansky, mostró su malestar por el arbitraje de Hernán Herás y sus compañeros tras la derrota 3-2 ante Liverpool en Belvedere.

“Como delegado de Peñarol ante AUF mi posición frente a lo sucedido hoy es no asistir a la reunión convocada por el Colegio de Árbitros”, comenzó exponiendo Trostchansky en la red social X y continuó: “Esta decisión no es antojadiza ni impulsiva, es una medida meditada frente a un sistema que perdió toda credibilidad”.

“Los acontecimientos arbitrales recientes, incluidos los errores flagrantes en el partido de hoy contra Liverpool, son parte de una secuencia que pone en cuestión el nivel del arbitraje. No parecen ser fallos aislados, son un patrón estadístico”, aseveró.

Y luego se preguntó: “¿Para qué seguir asistiendo a reuniones donde se escucha, se toma nota y luego no pasa nada? Las decisiones polémicas se repiten, los árbitros son defendidos, y el club sigue siendo perjudicado”.

“Estos encuentros no generan mejoras reales”, comentó con claridad, para ampliar contando: “No hay sanciones a quienes se equivocan de forma reiterada. No hay autocrítica. No hay transparencia. No hay intención de corregir. Solo formalismos que vacían de contenido la palabra diálogo”.

“Peñarol no está en contra del arbitraje”, mencionó el carbonero en su análisis y dijo: “Peñarol está en contra del mal arbitraje, de los errores sistemáticos, del doble criterio, y de la sensación cada vez más generalizada de que no todos compiten con las mismas reglas”.

Sin pelos en la lengua

Trostchansky prosiguió escribiendo su sentir ante lo sucedido y argumentando lo que considera pasa de un tiempo a esta parte: "No deberíamos convalidar un sistema que no funciona. Asistir a esa reunión sería legitimar un modelo donde los perjudicados siempre son los mismos, y las explicaciones llegan tarde, mal y nunca acompañadas de consecuencias. Es más, la mayoría de las veces esas explicaciones ni siquiera llegan”.

“El uso del VAR ha agravado el problema”, complementó, para explicar: “Revisan unas jugadas y otras no, se trazan líneas con criterios arbitrarios, se demoran minutos eternos para tomar decisiones dudosas. ¿Dónde están los audios? ¿Por qué nunca se hacen públicos? ¿Qué se esconde? ¿Dónde están los protocolos claros?”.

“Es preocupante la indiferencia institucional ante los errores y los planteos que venimos realizando. Cuando se naturaliza el error reiterado, se erosiona la credibilidad y la transparencia de la competición. No alcanza con decirse justo, hay que parecerlo. Nos seguimos preguntando: ¿Cuáles son los intereses y grupos de poder en juego?”, volvió a preguntarse.

"Peñarol no debe callarse ni prestarse al juego del 'todo sigue igual'. No estamos para figurar. Estamos para defender al club, su historia, sus hinchas y socios y todos aquellos del fútbol uruguayo que quieren justicia y transparencia en las decisiones dentro del campo de juego", aseveró el delegado.

"No asistir a esta reunión más que faltar el respeto es ejercerlo. Es denunciar claramente que el sistema se vuelve insostenible. El silencio sería complicidad, por eso seguiremos denunciando, marcando lo que está mal y exigiendo lo que corresponde. Peñarol y su historia no debe aceptar que se normalicen las injusticias. Y mucho menos, que se las disfrace de 'errores humanos'", cerró.

