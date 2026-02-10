Delantero de la selección española sufrió grave lesión y se perderá el Mundial 2026

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Samu Aghehowa, delantero español del Porto, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior tras hacerse un esguince en la rodilla derecha durante el partido del lunes entre su club y Sporting Lisboa, lo que le mantendrá alejado de las canchas un tiempo indeterminado.



El Porto anunció que el estado de salud de Samu se revisará por el Departamento de Salud del club en los próximos días. El medio local Record ya confirmó que el futbolista de 21 años se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



El atacante de ascendencia nigeriana cayó al césped tomándose la rodilla en los últimos minutos del primer tiempo y, aunque pudo volver tras recibir asistencia, fue sustituido al cabo de la primera parte.

Samu estará al menos seis meses de baja, por lo que se perderá el resto de la temporada con su club y tampoco estará en los próximos retos de su selección: la Finalissima contra Argentina y la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

El delantero acumuló 20 goles este año con el Porto y registra apenas cuatro presencias con su selección, que lo utilizó en dos partidos de la Nations League y otros dos de las Eliminatorias mundialistas de Europa. Se perfilaba como uno de los jóvenes que podía meterse en el recambio de los delanteros.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy