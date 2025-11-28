Del “no nos sobra nada” a “ilusiona”: testimonios de Uruguay tras gran triunfo ante Panamá

Básquetbol

La selección uruguaya de básquetbol consiguió un gran triunfo este jueves por cifras de 60-93 frente a Panamá como visitante en el primer partido del grupo D de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

Tras el partido, Gerardo Jauri, entrenador de la Celeste, señaló que “es el inicio de un camino que es largo, duro, y que hay muchas selecciones que aspiran a pelear por un lugar ante los poderosos del continente”.

“El equipo estuvo muy comprometido y consustanciado con lo que se jugaba”, y “defensivamente hizo un trabajo muy bueno, limitando aspectos muy importantes que tiene Panamá: sus características físicas, versatilidad, atletismo, a sus jugadores que juegan en ligas importantes”, explicó.

Todo eso “permitió una naturalidad en el juego de compartir la pelota”. Además, “que hayan anotado todos, es 100% mérito de los jugadores que hayan buscado sus roles”.

Con respecto al 14 de 30 en triples, indicó: “En el primer tiempo hubo una efectividad muy importante. Eso es mérito de los jugadores, porque la gran mayoría fueron a pie firme, a través de asistencias y no forzados”.

“Por el prototipo del jugador uruguayo, que es más bajo y atlético, pero no tan espigado, el triple tiene que ser un arma importante”, ahondó.

Jauri destacó a su cuerpo técnico por el análisis previo a este partido: “Hay compañeros que hacen un trabajo de scouting muy importante”.

“Somos un equipo que no nos sobra nada. La cancha es nuestro termómetro, vamos a buscar los partidos contra todos los equipos, pero no nos creemos más que nadie. Con mucha humildad, vamos a ir a buscar el partido del domingo”, comentó.

Y cerró hablando del juego de este fin de semana ante el mismo rival en el Antel Arena: “El domingo es otro partido, otro día, en otra cancha. Tenemos que estar concentrados en que es un partido nuevo”.

“Empezar así motiva e ilusiona”

El que también habló en conferencia de prensa fue Luciano Parodi, quien se despachó con 23 puntos: “El equipo trabajó muy bien para encontrar las ventajas. Pude tener tiros claros”.

“La solidaridad del equipo nos dio mucha confianza. El tono defensivo nos marcó. Les bajamos el goleo y circuitos de juego, y eso nos llevó a fluir. Impusimos el ritmo nosotros y nos sentimos cómodos”, destacó.

Y siguió: “Tenemos referentes ofensivos, pero el equipo siempre está buscando el pase extra, el jugador mejor ubicado, y que todos se sientan parte”.

“Es un rival durísimo y directo”, expresó y finalizó: “El domingo tenemos un gran desafío y ellos son un muy buen equipo, pero nos vamos contentos porque el equipo está sólido, con ganas y compromiso”.

La segunda fecha para Uruguay será este domingo a las 21:40 horas, también contra Panamá, pero como local en el Antel Arena. Los dos duelos son cruciales porque, si bien avanzarán de ronda tres de las cuatro selecciones, acarrearán el puntaje para una segunda fase que será clasificatoria al Mundial.

Al cabo de las seis fechas del grupo D (27 de febrero en Argentina, 2 de marzo en Cuba y en julio contra los dos en el Antel Arena), avanzarán tres equipos que se cruzarán en régimen de ida y vuelta con los tres clasificados del B, que lo componen Canadá, Bahamas, Puerto Rico y Jamaica.

De esos seis que conformarán un nuevo grupo (el E), tres se meterán en el Mundial. El cuarto podría ir si es mejor que el cuarto de la otra zona. Ese otro grupo saldrá de los clasificados del A (Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua) y el C (Brasil, Venezuela, Chile y Colombia).

