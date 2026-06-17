Mundial 2026

Del “miedo a Uruguay” al “son horribles”: así vivieron su debut los hinchas argentinos

Por José Luis Calvete

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Enviado a Estados Unidos.

En la zona de Miami Beach que se conoce como Little Buenos Aires, conviven restaurantes, bares, panaderías y otros lugares típicamente argentinos. Este martes, el fútbol se adueñó de esas calles por el debut del equipo de Lionel Messi en el Mundial 2026.

Allí, FutbolUy conversó con los hinchas argentinos sobre sus impresiones del estreno contra Argelia —que fue triunfo por 3 a 0—, pero además también comentaron acerca de lo que puede venir en el torneo, con un eventual enfrentamiento contra Uruguay en dieciseisavos de final.

Sobre las preferencias por la posibilidad de que sea España o Uruguay, los hinchas argentinos parecen divididos.

“El que venga, son horribles los dos”, dijo uno de ellos.

Sin embargo, otro fue más cauteloso. “A mí los uruguayos me dan miedo. Los uruguayos nos van a querer ganar siempre, así que prefiero España”, señaló.

Por lo pronto, los argentinos festejaron los tres goles de Messi, con la certeza de que por ahora no van a tener que preocuparse demasiado por usar la calculadora para lo que viene.

Por José Luis Calvete

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