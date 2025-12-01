Defensor Sporting encaminó la llegada de Román Cuello como entrenador para el 2026

Fútbol uruguayo

Defensor Sporting encaminó este lunes la contratación de Román Cuello como nuevo director técnico de cara a la temporada 2026, tras una reunión entre la institución violeta y el propio entrenador.

Según pudo saber FútbolUy con fuentes violetas y allegadas al DT, la directiva del Tuerto resolvió decantarse por Cuello luego de que Mauricio Larriera -quien era el principal candidato- rechazara la oferta para asumir en el cargo. También estuvo sobre la mesa el nombre de Tabaré Silva, quien aún no resolvió si continuará en Cerro el próximo año.

Cuello, que estuvo presente en el partido de Tercera División que Defensor jugó ante Danubio como visitante este lunes en el Complejo Héctor del Campo, reunió el consenso de los directivos tras ser propuesto por la gerencia deportiva que encabezan Juan Ahuntchain, Pablo Pereira y Gerardo Miranda.

El entrenador, que días atrás estuvo en la mira de Albion, será oficializado una vez que se concrete la desvinculación de Ignacio Ithurralde, hecho que se solucionaría en los próximos días.

La última experiencia de Cuello fue como ayudante técnico de Alexander Cacique Medina Talleres de Córdoba. Anteriormente, dirigió de forma principal a Montevideo Wanderers, Liverpool y Montevideo City Torque en Uruguay, y Deportes Temuco de Chile.

